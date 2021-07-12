Google Mesajlar, Samsung cihazlar için aktif hale geliyor

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamaları içerisinde yer alan Google mesajlar RCS, sadece akıllı telefonlarda değil aynı şekilde akıllı saat modellerinde de çalışacak. Böylece tüm Samsung cihazları için büyük bir ekosistem kurulmuş olacak.

TABLETLER VE AKILLI SAATLER BAĞLANTI KURACAK

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, genellikle diğer uygulamalar ile bağlantı kurmayı seviyor. Böylece akıllı telefon kullananlar aynı şekilde diğer özelliklerden faydalanabiliyor. Tablet ve akıllı saatler yine aynı şekilde uygulamalarla bağlantı kurabiliyor. Yeni ortaya çıkan detaya göre Samsung tablet ve akıllı saatler üzerinden Google mesajlara cevap vermek mümkün olacak.

Google kendi yayınladığı güncellemelerde kod satırları paylaşıyor. Tersine mühendislik yöntemi ile birlikte yeni gelecek özellikler önceden görülebiliyor. Üçüncü taraf uygulamalar için Mesajlar RCS API desteği veren Google, Samsung modellerde testlere başlayacak.

Kod satırlarını inceleyen geliştiriciler, “Bu değişiklikle, uygulamanın Android Mesajlarını kullanarak SMS/MMS/RCS göndermesine izin verilecek” ifadelerine yer verdi.

Bu yeni özelliğin aktif olacağı tarih henüz net olarak bilinmiyor.

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