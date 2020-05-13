Google mezarlığı büyüyor: Bir uygulama daha yolun sonuna geldi!

Google bazı uygulamalarını gerek istediği hedeflere ulaşamaması gerekse de Google'ın gelecek planlarında yerleri olmaması sebebiyle kapatıyor. Fakat Google'ın kapattığı uygulamaların sayısı bir hayli yüksek. Bu yüzden deyim yerindeyse bir Google mezarlığı bile oluştu. Google'ın son kararıyla da bu mezarlık daha da büyüdü.

GOOGLE BİR UYGULAMANIN DAHA FİŞİNİ ÇEKTİ

Google, çevrimiçi müzik servisi sunmak için kullanıcılarına Google Play Music adında bir uygulama yayınlamıştı. Bazı Android cihazlarda ön yüklü olarak gelen Google Play Music, Google'ın son kurbanı oldu. Google aldığı karar ile Google Play Music'i kapattı. Google Google Play Music kullanıcılarına YouTube Music'e geçmeleri tavsiyesinde bulundu ve geçiş için bir kılavuz yayınladı.

Google Play Music'in kapatılması birçok kişiyi üzse de Google bunu ilk kez yapmıyor.