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Google mezarlığı büyüyor: Bir uygulama daha yolun sonuna geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 09:46 | Son Güncelleme

Google, hizmetlerini ve servislerini kapatmaya devam ediyor. Google'ın son kurbanı müzik dinleyicilerini bir hayli üzecek.

Google bazı uygulamalarını gerek istediği hedeflere ulaşamaması gerekse de Google'ın gelecek planlarında yerleri olmaması sebebiyle kapatıyor. Fakat Google'ın kapattığı uygulamaların sayısı bir hayli yüksek. Bu yüzden deyim yerindeyse bir Google mezarlığı bile oluştu. Google'ın son kararıyla da bu mezarlık daha da büyüdü.

GOOGLE BİR UYGULAMANIN DAHA FİŞİNİ ÇEKTİ

Google, çevrimiçi müzik servisi sunmak için kullanıcılarına Google Play Music adında bir uygulama yayınlamıştı. Bazı Android cihazlarda ön yüklü olarak gelen Google Play Music, Google'ın son kurbanı oldu. Google aldığı karar ile Google Play Music'i kapattı. Google Google Play Music kullanıcılarına YouTube Music'e geçmeleri tavsiyesinde bulundu ve geçiş için bir kılavuz yayınladı.

Google Play Music'in kapatılması birçok kişiyi üzse de Google bunu ilk kez yapmıyor.

İşte Google'ın kapattığı diğer uygulamalar!

Google Cloud Print

Google Cloud Print
Bulut odaklı yazıcı çözümü sunan Google Cloud Print, Google'dan nasibini alan diğer bir servis oldu. Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print önümüzdeki Aralık ayında tamamen kapatılacak.

Google Spaces

Google Spaces
Zoom ve Skype gibi grup sohbet imkanları sunan Google Spaces Google'ın diğer bir kurbanı. Google Spaces'in ömrü 1 yıl sürdü ve 2017'de kapatıldı.

Google Talk

Google Talk
Google Talk, zamana yenik düşenlerden. 2005'te Google tarafından hizmete sunulan Google Talk, 2017'de emekli oldu.

Google Picasa

Google Picasa
Google'ın yenilikçi fotoğraf çözümü Google Picasa, dile kolay tam 14 yıl boyunca kullanıcılarına hizmet verdi. 14 yılın sonunda ise Google Picasa kapatıldı.

Orkut

Orkut
Karşınızda bir 'as bayrakları as' olayı daha. Orkut, Türk girişimci Orkut Büyükkökten tarafından Google bünyesinde kuruldu. Günümüzdeki birçok arkadaşlık sitesiyle benzerlik gösteren Orkut, maalesef ki 2014'te erişime kapatıldı.

Google Reader

Google Reader
RSS servisi Google Reader'ın kapısına 2013'te Google tarafından kilit vuruldu.

Google Dictionary

Google Dictionary
Metinler arasında bilmediğiniz kelimeler hakkında kolayca fikir almanızı sağlayan Google Dictionary, ani bir kararla 2011'de kapatıldı.

goo.gl

goo.gl
goo.gl ya da bilinen adıyla Google URL Shortener, Google'ın belki de en çok kullanılan servislerinden biriydi. Birçok kullanıcı uzun mu uzun linklerini kısaltmak için Google'ın bu ücretsiz link kısaltma servisinden yararlanıyordu. Ancak bu servisin de Google tarafından fişi çekildi.

Project Ara

Project Ara
Google pek tabi ki sadece uygulamaları kaldırmadı. Belki de akılı telefon sektörünün gelmiş geçmiş en vizyoner projelerinden biri olan Project Ara da Google'dan kesik yedi. Modüler akıllı telefon çalışmaları yürüten Project Ara, kullanıcıların istediği takdirde kamerasını değiştirebileceği istediği takdirde RAM değerini arttırabileceği bir akıllı telefon sunmak istiyordu. Fakat bu hayal gerçeğe dönüşmeden Project Ara'ya son verildi.

Google+

Google+
Google'ın Facebook'a rakip olarak duyurduğu Google+, hiçbir zaman Facebook kadar trend olamadı. Hal böyle olunca Google da uygulamayı öldürmeyi seçti.

Google Allo

Google Allo
Google'ın koronavirüs günlerinde belki de en çok ihtiyaç duyulan uygulamalarından biri olan Google Allo, bir dönüşüme kurban gitti. Google, Google Allo servisini kaldırarak Google Hangouts veya yeni adıyla Google Meet ile yola devam etme kararı aldı. Google şimdilerde Google Meet ile Zoom, Skype ve Messenger Rooms gibi uygulamalara rakip olmaya çalışıyor.
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