Google neden açılmıyor, Google’a neden girilmiyor? Google’a giremiyorum, çözümü nedir? Google açılmıyor sorunu ve çözümü

İnsanların pek çoğu çeşitli bilgilere ulaşım sağlayabilmek için interneti kullanmaktadır. İnternet denildiğinde ilk akla gelen arama motorlarından biri Google’dır. Google, insanların aradıkları konuları pek çok web sayfasını ve sitesini karşılaştırarak, önlerine sunmaktadır. Google ayrıca birçok farklı ürünü de bünyesinde barındırmaktadır. Google kullanan birçok kişi giriş sırasında Google açılmıyor problemine rastlayabilmektedir. Bu problem bilgisayarda görüldüğü gibi mobil cihazlarda da görülebilmektedir.

Google neden açılmıyor?

Google, çok sayıda kişinin internet üzerinden araştırma yapmak için kullandığı arama motorlarından biridir. Google bünyesinde ayrıca çeşitli uygulamalar da mevcuttur. Pek çok kullanıcı herhangi bir konu hakkında bilgi edinebilmek için Google’a girmekte ve araştırma yapmaktadır. Fakat bazı dönemlerde aniden Google’a giriş yaparken açılmama sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu durum “Google’a neden girilmiyor?” sorusunu akıllara getirebilmektedir. Google’ın açılmamasının altında yatan çeşitli nedenler olabilmektedir. Bu nedenler arasından en yaygın olanları genel olarak şu şekildedir:

İnternet bağlantınızdaki herhangi bir sorun Google’ın açılmamasına sebep olabilir.

Google’a giriş bilgisayar üzerinden yapılıyorsa cihaz kaynaklı bir sorundan dolayı Google açılmayabilir.

Kullanılan cihazın hafızası doluysa cihaz çalışmayabilir ve bu durum Google’ın yüklenmemesine yol açabilir.

Mobil cihazlar üzerinden Google’a giriş esnasında açılmama sorunu görülüyorsa cihazın depolama alanı dolu olabilir.

Kullanılan cihaza virüs bulaşmış olabilir. Bu durum Google uygulamasına girişi engelleyebilir.

Google’ın son sürümü kullanılmıyorsa bu durum da uygulamanın açılmasına engel olabilir.

Google uygulamasının kendisinden kaynaklı bir sorun olduğunda da uygulamaya giriş yapılamayabilir.

Google’a giremiyorum, çözümü nedir?

Google, gerek bilgisayar gerek tablet gerekse mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen önemli uygulamalardan biridir. İnternet üzerinden birçok araştırma yapılmasına fırsat veren Google’a kullanıcılar bazen giriş yaparken açılmama sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Buna sebep olan faktörler Google’ın kendisinden ötürü olabileceği gibi kullanılan cihazdan kaynaklı da olabilir. Bu soruna neden olan faktörü tespit edebilmek için bazı yöntemlerin denenmesi önemlidir. Bu bağlamda Google açılmıyor sorunu ve çözümü için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler şöyledir: