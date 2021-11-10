Google neden siyah kurdele yaptı? Siyah kurdelenin anlamı nedir?

Siyah kurdele, çoğu zaman toplumsal trajedilerin ardından kullanılan bir protesto ifadesidir. Bunun yanında yaslarda da kullanılır. Hıristiyanlara özgün bir yas şekli olarak bilinen siyah kurdele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk için Google tarafından da kullanıldı.

GOOGLE NEDEN SİYAH KURDELE YAPTI?

10 Kasım’da Google’ın kullandığı siyah kurdele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü nedeniyle koyuluyor.

SİYAH KURDELENİN ANLAMI NEDİR?

Google’da bazen bir siyah kurdele görürüz. Siyah kurdele, dünyada yaşanan terör ve acı veren olayları kınamak, protesto etmek için ses getirmeyi ve tepkiyi ifade eden bir uygulamadır. Hıristiyanlara özgü bir yas şekli olarak tanımlanır.



