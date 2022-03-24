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“Google News Rusya’da Engellendi”

24.03.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Google News sitesini ülkede yasakladığı bildirildi. Google da yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına göz yuman sitelere reklam satmayacağını belirtti

“Google News Rusya’da Engellendi”

Rus haber ajansı Interfax’ın haberine göre Rusya'nın iletişim düzenleyici kurumu, Alphabet şirketinin sahip olduğu Google News sitesini ülkede engellediğini açıkladı.

Kurum, Google News sitesini Rusya’nın Ukrayna'daki askeri operasyonu hakkında sahte olarak adlandırdığı bilgilere erişim izni vermekle suçluyor.

Interfax’ın haberinde daha fazla ayrıntı yer almadı.

Rusya’da yeni bir yasaya göre, Rus ordusunu itibarsızlaştırabilecek herhangi bir olayı haberleştirmek artık yasa dışı.

Öte yandan, merkezi ABD’deki Alphabet şirketi, arama motorunun Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaya göz yuman ya da çatışmadan faydalanan içeriğe sahip sitelere, uygulamalara ve YouTube kanallarına reklam satma konusunda yardımcı olmayacağını bildirdi.

Reklam uygulamasıyla yayıncıların gelir elde etmesine yardımcı olan Google, şirket politikası gereği reklamların şiddeti teşvik eden ve trajik olayları inkar eden içeriklerin yanında görünmesini engelliyor. Google, savaşları da bu şirket politikası kapsamında değerlendiriyor.

Google’ın şirket sözcüsü Michael Aciman reklam politikaları hakkında "Açıklığa kavuşturmak için ek adımlar attığımız ve bazı durumlarda paralaştırma kılavuzumuzu Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak genişlettiğimiz doğru" ifadelerini kullandı.

Google, yayıncılara gönderilen bir e-postada, "kurbanların kendi trajedilerinden sorumlu olduklarını ima eden iddialar veya Ukrayna'nın soykırım gerçekleştirdiği veya kendi vatandaşlarına kasten saldırdığı iddialarıyla kurbanı suçlama gibi örneklerin yanında” reklam yayınlamayacağını kaydetti.

Google’ın ayrıca hassas olaylardan yararlanan reklamları yasaklayan bir politikası bulunuyor. Savaş da bu şirket politikası kapsamına giriyor.

Üst düzey Rus yetkililer, Batı medyasının Ukrayna'daki çatışmayı yanlış bildirdiğini savunuyor. Rusya, Ukrayna’ya saldırısını ülkeyi askerden arındırmak için "özel bir operasyon" olarak adlandırıyor.

Birçok büyük Batılı reklam ve sosyal medya hizmeti, Rus devlet medyası RT ve Sputnik'in Avrupa Birliği'nde engellenmesi de dahil olmak üzere, çatışmayla ilgili yeni içerik ve ödeme kısıtlamalarını devreye soktu.

Bu ayın başlarında Google, Rusya'da tüm online reklamların satışını durdurduğunu belirtti.

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