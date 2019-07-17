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Google o servisini kapatıyor

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 17.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Google, blog yönetim aracı olarak bilinen Blog Compass isimli uygulamasını çok fazla ilgi görmediği gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

Google o servisini kapatıyor

Google, özellikle blog yazıları yazan ve internet sitesi sahibi olan kullanıcıları için Blog Compass adında bir uygulama geliştirmişti. Blog ve internet siteleri için trend içeriklerin bulunmasını kolaylaştırmayı amaçlayan uygulamanın, makale yayını ağırlıklı internet siteleri tarafından yoğun olarak kullanılacağı düşünülmüştü.

Ancak beklenenin aksine kullanıcılar, Google'ın söz konusu platformunu kullanmayı tercih etmedi. Uygulamanın kullanım yoğunluğundan memnun olmayan Google, yaptığı duyuru ile Blog Compass'ın birkaç ay içinde tamamen kapatılacağını açıkladı.

(DHA)

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