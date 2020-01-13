Google Ocak 2020 Android yaması neleri değiştirecek?

Google tarafından yayınlanan bu güvenlik yaması öncelikli olarak bir güvenlik sorunu gidermek için kullanıldı. Zararlı bir yazılım kullanıcıların cep telefonundan kendisine özel izinler verebiliyordu. Yeni yayınlanan bu Android yaması sayesinde önemli güncelleme problemleri giderilmiş oluyor. Ayrıca güvenlik açısından da Samsung akıllı telefonları son derece üst düzey olacak.

Yeni gerçekleşen güvenlik güncellemesi aynı zamanda Pixel akıllı telefonlarda da büyük bir değişim yarattı. Ocak 2020 için Pixel güncellemesi ismiyle yayınlanan yeni güncelleme, çekirdek ve Qualcomm bileşenlerindeki toplam 37 açığı da kapatıyor. Özellikle wi-fi ile ilgili problemler ve video çekimlerdeki kalitenin artırılması yine güncellemenin amaçları arasındaydı.

Google’ın Pixel cihazları için yayınladığı güncelleme; Pixel 2, Pixel 2XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazlarına yayıldı. Şimdi ise diğer akıllı telefon modellerine bu güncelleme yayılacak. Google tarafından gerçekleştirilen yeni güvenlik güncellemeleri, kullanıcıları kötü niyetli kişilerden kurtaracak. Eğer bu güncellemeleri sizler de alırsanız deneyimlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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