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Google ofise dönüş tarihlerini erteledi

02.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google CEO’su Sundar Pichai, bugün çalışanlara gönderdiği bir e-postada, “on binlerce Google çalışanını gönüllü olarak kabul etmemize rağmen” şirketin gönüllü işe dönüş politikasını en az 10 Ocak 2022’ye kadar uzatacağını söyledi.

Google ofise dönüş tarihlerini erteledi

Koronavirüs her yerde hayatın gidişatını değiştirdi. Uzun süredir uzaktan çalışma sistemiyle çalışan şirketler bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Facebook ve Google gibi büyük şirketler de çalışanlarının ofise dönüş tarihlerini erteledi. 

Herkese açık olarak paylaşılan en son plana göre Google çalışanlarını Eylül ayında bir noktada ofise geri çağırabilirdi, ancak bu olmayacak. CEO Pichai, ofise dönüş tarihi netleşeceği zaman çalışanlarına bunu 30 gün öncesinden bildireceğini duyurdu.

Çalışanların ofise gelişlerinin tekrar ertelendiğini duyuran mektup, doğrudan Delta varyantından bahsetmedi. Ancak tabi ki delta varyantının ABD’de hızla yayılmasının şirketin ofis planlarını ertelemesinde payı çok büyük.

Mayıs ayında Google CEO’su Pichai, haftada üç gün ofis içi yeni bir karma programın ana hatlarını çizdi, ancak bunun birçok Google çalışanı için yürürlüğe girmesi birkaç ay sürecek. Hayatın normal akışına dönmesi ne kadar zaman alacak belli olmaz. Zira koronavirüs sürekli farklı varyantlarla ortaya çıkıyor.

Bu bağlamda büyük şirketlerin çalışanlarının hayatlarını riske atmamak için ofise gelme planlarını ertelemeleri tabi ki önemli. Delta varyantının kışın daha kötü hale gelmesi durumunda şirketlerin ofis planlarını daha uzun vadede ertelemeleri gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Google
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