Google Pay App Store'a geri döndü

Google Pay uygulaması, geçici olarak kaldırıldıktan sonra App Store’a geri döndü. Uygulama, bilinmeyen bir sorun nedeniyle bu haftanın başlarında App Store’dan kaldırılmıştı. Google sözcüsü The Indian Express’e, sorun çözüldüğünde uygulamanın geri döneceğini söylemişti. Görünüşe göre uygulama App Store’a geri döndüğü için sorun çözüldü.

Pay, dünyadaki en popüler dijital ödeme uygulamaları arasında yer alıyor. Uygulamanın App Store’dan kaldırılması, uygulamada işlem yaparken iOS kullanıcılarını etkilemiş olabilir. “Az sayıda Apple iOS kullanıcısı, işlemlerinde kalıcı ödeme hataları yaşayabilir. Ekiplerimiz en kısa sürede düzeltmek için çalışıyor. Bu arada, etkilenen kullanıcılar yardım için uygulama aracılığıyla Pay desteğine ulaşabilir. Kullanıcılarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Pay iOS uygulaması kısa bir süre için App Store’da kullanılamayacak'' denilmişti. Ancak kullanıcılar yeni uygulama güncellemesinin kısa bir süre sonra yeniden göründüğünü görebilecekler.

GOOGLE PAY PLAY STORE'DAN DA KALDIRILMIŞTI

Pay uygulamasının App Store’dan kaldırılmasının nedeni hala net değil. Bu, uygulamanın uygulama mağazasından ilk kaldırılışı da değil. Birkaç hafta önce, uygulama bazı aksaklıklar nedeniyle Play Store’dan da kaldırılmıştı.

Google’ın ödeme uygulamasında yaşadığı sorunları tamamen çözdüğü söyleniyor. Artık gönül rahatlığı ile desteklenen bankalar ile bu uygulama kullanılabiliyor.

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