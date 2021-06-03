Google, paylaşıma kapatılan konum bilgisine erişiyor

Mahkeme belgeleri, arama devinin kasıtlı gizlilik ihlali bilgilerini ortaya koyuyor. Google, cihazlarında konum paylaşımını kapattıktan sonra bile kullanıcıların konum verilerini toplamaya devam ediyor. Bir diğer suçlama ise şirketin özellikle gizlilik ayarlarının bulunmasını zorlaştırdığı yönünde.

Ayrıca Google’ın, kullanıcıların ayarları düzenli olarak etkinleştirmesi nedeniyle telefon üreticilerine gizlilik ayarlarını gizlemeleri için baskı yaptığı iddia edildi. Dava, ABD’nin Arizona eyaleti tarafından, şirketin Android kullanıcılarının konumunu rızaları olmadan yasa dışı bir şekilde izleyerek kullanıcı gizliliğini gizlice ihlal ettiği iddia edilerek Google aleyhine açıldı. Arizona Eyalet Başsavcısı Mark Brnovich davayı 2020 yılında eyalet adına açmıştı. Ayrıca Google’ın, kullanıcılar devre dışı bıraktıktan sonra bile Android cihazlarındaki bazı özellikler için konum izleme özelliğini arka planda çalışır durumda tuttuğunu iddia etti.

Brnovich’in aradığı yardımlar arasında, mahkemenin Google’ı Arizona sakinlerine sunulan reklamlar aracılığıyla toplanan gizlilik verilerinden para kazanmasından elde ettiği kârı geri ödemeye zorlaması da var. Suçlu bulunursa Google, her ihlal için 10.000 ABD Dolarına kadar para cezası öngören Arizona dolandırıcılık yasalarına da tabi olabilir.