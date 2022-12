Google paylaştı, herkes şaşırdı! Türkiye 2022'de en çok bunları aradı: "Ben neden sevilmiyorum"

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, 2022 yılında Türkiye'de en çok aranan trendlerin ve konuların listesini açıkladı. 2022 yılı kimilerimiz için zor, kimilerimiz için de umutlu bir yıl oldu. Ancak Google tarafından açıklanan 2022 yılının arama trendleri büyük şaşkınlığa sebep oldu. Çünkü 2022 yılına dair anılarımızı gösteren sonuçların arasında "Ben neden sevilmiyorum" ve "İncir Nasıl Oluşur" gibi arama sonuçları vardı. İşte detaylar...

GOOGLE'A GÖRE 2022'NİN ARAMA TRENDLERİ! GOOGLE TÜRKİYE’DE 2022'DE EN ÇOK BUNLAR ARATILMIŞ

Google, 2022'nin arama trendlerini 12 kategoriye ayırmış. Bunlar ise şöyle sıralanıyor:

Aramalar,

İsimler,

Kaybettiklerimiz,

Diziler,

Rüyada...,

Ben Neden...?,

Kim?,

Kombin,

Nasıl Olunur?,

Nasıl?,

Nerede?,

Yakınımda

ARAMALAR

1) Dolar/TL

2) Bayram tatili kaç gün

3) ÖBA

4) Bergen

5) Kedi

6) Ukrayna

7) Toki başvuru

8) Galatasaray Barcelona

9) Asgari ücret

10) Ahmet Çalık

İSİMLER

1) Icardi

2) Ece Erken

3) Şinasi Yüzbaşıoğlu

4) Mertens

5) Joao Pedro

6) Gülşen

7) Dele Alli

8) Halis Serbest

9) Ümit Özdağ

10) Maxi Gomez

KAYBETTİKLERİMİZ

1) Ahmet Çalık

2) Cüneyt Arkın

3) Fatma Girik

4) Billur Kalkavan

5) İlhan İrem

6) Enes Kara

7) Civan Canova

8) Kraliçe Elizabeth

9) Ayberk Pekcan

10) Onur Şener

DİZİLER

1) Yalı Çapkını

2) Duy Beni

3) Gelsin Hayat Bildiği Gibi

4) Tozlu Yaka

5) Erşan Kuneri

6) Pera Palas'ta Gece Yarısı

7) Mahkum

8) Senden Daha Güzel

9) Yargı

10) Üç Kuruş

RÜYADA...

1) Rüyada deprem olması

2) Rüyada erkek bebek doğurmak

3) Rüyada yazın kar yağdığını görmek

4) Rüyada teyze kızı görmek

5) Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir

6) Rüyada görücü gelmesi

7) Rüyada su içtiğini görmek

8) Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir

9) Rüyada altın toplamak

10) Rüyada konsere gitmek

BEN NEDEN...?

1) Ben neden sevilmiyorum

2) Ben neden bu kadar çirkinim

3) Ben neden doğdum

4) Ben neden dışlanıyorum

5) Ben neden eziğim

6) Ben neden ağlıyorum

7) Ben neden böyleyim

8) Ben neden yalnızım

9) Ben neden yaşıyorum

10) Ben neden evde kaldım

KOMBİN

1) Kar kombini

2) Bayram kombini

3) Sek erkek kombini

4) Piknik kombini

5) İlk buluşma kombini

6) Konser kombini

7) Aile kombini pijama takımı

8) Kardeş kombini

9) Diana kombini

10) At binme kombini

NASIL OLUNUR?

1) Özel Güvenlik nasıl olunur

2) Gassal nasıl olunur

3) Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur

4) Büyükelçi nasıl olunur

5) Vatman nasıl olunur

6) Kadın asker nasıl olunur

7) Bilim insanı nasıl olunur

8) Fizyoterapist nasıl olunur

9) Beden Eğitimi Öğretmeni nasıl olunur

10) Oyuncu nasıl olunur

KİM?

1) Elenen isim Survivor kim elendi

2) Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye

3) Maske Kimsin Sen Aslan kim

4) İlk küfürü kim buldu

5) Doya Doya Moda kim elendi

6) Sürgün Adasına kim gitti

7) Darülaceze kim kurdu

8) Mehmet Dinçerler kim

9) Nida Büyükbayraktar kim

10) Telefonu kim icat etmiştir

NASIL?

1) İncir nasıl oluşur

2) Yarın hava nasıl olacak

3) Bergen nasıl öldü

4) Enes Kara nasıl öldü

5) Onur Belgesi nasıl alınır

6) TOKİ başvurusu nasıl yapılır

7) Güneş tutulması nasıl olur

8) NFT nasıl yapılır

9) Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır

10) Metaverse arsa nasıl alınır

NEREDE?

1) Faroe Adaları nerede

2) Andropoz nerede çekildi

3) Çernobil nerede

4) Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu

5) Elhamra Sarayı nerede

6) Çanakkale Köprüsü nerede

7) Ukrayna nerede

8) Düden Şelalesi nerede

9) Semerkand nerede

10) Pera Palas nerede

YAKINIMDA

1) Yakınımda nöbetçi eczane

2) Yakınımda elektrikçi

3) Yakınımda otel

4) Yakınımda yemek

5) Yakınımda taksi durağı

6) Yakınımda kuaför

7) Yakınımda noter

8) Yakınımda kargo

9) Yakınımda market

10) Yakınımda atm

KÜRESEL ARAMA TRENDLERİNİ DE PAYLAŞTI

Öte yandan Google, dünyada 2022'nin arama trendlerini de açıkladı. Küresel sonuçlarda ise en çok 2022'ye damgasını vuran Wordle oyunu göze çarpıyor.

ARAMALAR

1) Wordle

2) India vs England

3) Ukraine

4) Queen Elizabeth

5) Ind vs SA

6) World Cup

7) India vs West Indies

8) iPhone 14

9) Jeffrey Dahmer

10) Indian Premier League

HABERLER

1) Ukraine

2) Queen Elizabeth passing

3) Election results

4) Powerball numbers

5) Monkeypox

6) Hurricane Ian

7) Johnny Depp verdict

8) Texas school shooting

9) Will Smith Oscars

10) Roe v Wade

KİŞİLER

1) Johnny Depp

2) Will Smith

3) Amber Heard

4) Vladimir Putin

5) Chris Rock

6) Novak Djokovic

7) Anna Sorokin (Delvey)

8) Andrew Tate

9) Rishi Sunak

10) Simon Leviev

OYUNCULAR

1) Johnny Depp

2) Will Smith

3) Amber Heard

4) Chris Rock

5) Jada Pinkett Smith

6) Joseph Quinn

7) Evan Peters

8) Andrew Garfield

9) Julia Fox

10) Ezra Miller

SPORCULAR

1) Novak Djokovic

2) Rafael Nadal

3) Serena Williams

4) Manti Te'o

5) Shaun White

6) 羽生結弦 (Yuzuru Hanyu)

7) Brittney Griner

8) Gerard Piqué

9) Cain Velasquez

10) Carlos Alcaraz

KARŞILAŞMALAR

1) India vs England

2) Ind vs South Africa

3) India vs West Indies

4) Ind vs Australia

5) India vs Sri Lanka

6) Pakistan vs England

7) India vs Pakistan

8) Zimbabwe vs India

9) Bangladesh vs West Indies

10) South Africa vs England

FİLMLER

1) Thor: Love and Thunder

2) Black Adam

3) Top Gun: Maverick

4) The Batman

5) Encanto

6) Brahmāstra: Part One – Shiva

7) Jurassic World Dominion

8) K.G.F: Chapter 2

9) Uncharted

10) Morbius

KAYBETTİKLERİMİZ

1) Queen Elizabeth

2) Betty White

3) Anne Heche

4) Bob Saget

5) Aaron Carter

6) Olivia Newton-John

7) Ray Liotta

8) Taylor Hawkins

9) 安倍 晋三 (Shinzo Abe)

10) Ivana Trump

TARİFLER

1) पनीर पसंदा (Paneer pasanda)

2) Bolo caseiro (Homemade cake)

3) Tuzlu kurabiye (Salt cookie)

4) Overnight oats

5) zimtschnecken (Cinnamon rolls)

6) Irmik helvası (Semolina halva)

7) панкейки (Pancakes)

8) Baba ganoush

9) Bulgur pilavı (Bulgur rice)

10) Pasta salad

ŞARKILAR

1) Tak Ingin Usai - Keisya Levronka

2) Pasoori - Ali Sethi and Shae Gill

3) Glimpse of Us - Joji

4) Satru 2 - Denny Caknan and Happy Asmara

5) ミックスナッツ - Official Hige Dandism

6) 新 時代 - Ado

7) As It Was - Harry Styles

8) Joko Tingkir - Farel Prayoga

9) Habit - SEKAI NO OWARI

10) Last Last - Burna Boy

TV DİZİLERİ

1) Euphoria

2) House of the Dragon

3) Moon Knight

4) The Watcher

5) Inventing Anna

6) Dahmer

7) The Boys

8) All of Us Are Dead

9) Sandman

10) Heartstopper