Google paylaştı, herkes şaşırdı! Türkiye 2022'de en çok bunları aradı: "Ben neden sevilmiyorum"

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, 2022 yılında Türkiye'de en çok aranan trendlerin ve konuların listesini açıkladı. 2022 yılı kimilerimiz için zor, kimilerimiz için de umutlu bir yıl oldu. Ancak Google tarafından açıklanan 2022 yılının arama trendleri büyük şaşkınlığa sebep oldu. Çünkü 2022 yılına dair anılarımızı gösteren sonuçların arasında "Ben neden sevilmiyorum" ve "İncir Nasıl Oluşur" gibi arama sonuçları vardı. İşte detaylar...
Google, 2022'nin arama trendlerini 12 kategoriye ayırmış. Bunlar ise şöyle sıralanıyor:
1) Dolar/TL
2) Bayram tatili kaç gün
3) ÖBA
4) Bergen
5) Kedi
6) Ukrayna
7) Toki başvuru
8) Galatasaray Barcelona
9) Asgari ücret
10) Ahmet Çalık
1) Icardi
2) Ece Erken
3) Şinasi Yüzbaşıoğlu
4) Mertens
5) Joao Pedro
6) Gülşen
7) Dele Alli
8) Halis Serbest
9) Ümit Özdağ
10) Maxi Gomez
1) Ahmet Çalık
2) Cüneyt Arkın
3) Fatma Girik
4) Billur Kalkavan
5) İlhan İrem
6) Enes Kara
7) Civan Canova
8) Kraliçe Elizabeth
9) Ayberk Pekcan
10) Onur Şener
1) Yalı Çapkını
2) Duy Beni
3) Gelsin Hayat Bildiği Gibi
4) Tozlu Yaka
5) Erşan Kuneri
6) Pera Palas'ta Gece Yarısı
7) Mahkum
8) Senden Daha Güzel
9) Yargı
10) Üç Kuruş
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10) Rüyada konsere gitmek
1) Ben neden sevilmiyorum
2) Ben neden bu kadar çirkinim
3) Ben neden doğdum
4) Ben neden dışlanıyorum
5) Ben neden eziğim
6) Ben neden ağlıyorum
7) Ben neden böyleyim
8) Ben neden yalnızım
9) Ben neden yaşıyorum
10) Ben neden evde kaldım
1) Kar kombini
2) Bayram kombini
3) Sek erkek kombini
4) Piknik kombini
5) İlk buluşma kombini
6) Konser kombini
7) Aile kombini pijama takımı
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9) Diana kombini
10) At binme kombini
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1) Elenen isim Survivor kim elendi
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6) Sürgün Adasına kim gitti
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6) Yakınımda kuaför
7) Yakınımda noter
8) Yakınımda kargo
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Öte yandan Google, dünyada 2022'nin arama trendlerini de açıkladı. Küresel sonuçlarda ise en çok 2022'ye damgasını vuran Wordle oyunu göze çarpıyor.
1) Wordle
2) India vs England
3) Ukraine
4) Queen Elizabeth
5) Ind vs SA
6) World Cup
7) India vs West Indies
8) iPhone 14
9) Jeffrey Dahmer
10) Indian Premier League
1) Ukraine
2) Queen Elizabeth passing
3) Election results
4) Powerball numbers
5) Monkeypox
6) Hurricane Ian
7) Johnny Depp verdict
8) Texas school shooting
9) Will Smith Oscars
10) Roe v Wade
1) Johnny Depp
2) Will Smith
3) Amber Heard
4) Vladimir Putin
5) Chris Rock
6) Novak Djokovic
7) Anna Sorokin (Delvey)
8) Andrew Tate
9) Rishi Sunak
10) Simon Leviev
1) Johnny Depp
2) Will Smith
3) Amber Heard
4) Chris Rock
5) Jada Pinkett Smith
6) Joseph Quinn
7) Evan Peters
8) Andrew Garfield
9) Julia Fox
10) Ezra Miller
1) Novak Djokovic
2) Rafael Nadal
3) Serena Williams
4) Manti Te'o
5) Shaun White
6) 羽生結弦 (Yuzuru Hanyu)
7) Brittney Griner
8) Gerard Piqué
9) Cain Velasquez
10) Carlos Alcaraz
1) India vs England
2) Ind vs South Africa
3) India vs West Indies
4) Ind vs Australia
5) India vs Sri Lanka
6) Pakistan vs England
7) India vs Pakistan
8) Zimbabwe vs India
9) Bangladesh vs West Indies
10) South Africa vs England
1) Thor: Love and Thunder
2) Black Adam
3) Top Gun: Maverick
4) The Batman
5) Encanto
6) Brahmāstra: Part One – Shiva
7) Jurassic World Dominion
8) K.G.F: Chapter 2
9) Uncharted
10) Morbius
1) Queen Elizabeth
2) Betty White
3) Anne Heche
4) Bob Saget
5) Aaron Carter
6) Olivia Newton-John
7) Ray Liotta
8) Taylor Hawkins
9) 安倍 晋三 (Shinzo Abe)
10) Ivana Trump
1) पनीर पसंदा (Paneer pasanda)
2) Bolo caseiro (Homemade cake)
3) Tuzlu kurabiye (Salt cookie)
4) Overnight oats
5) zimtschnecken (Cinnamon rolls)
6) Irmik helvası (Semolina halva)
7) панкейки (Pancakes)
8) Baba ganoush
9) Bulgur pilavı (Bulgur rice)
10) Pasta salad
1) Tak Ingin Usai - Keisya Levronka
2) Pasoori - Ali Sethi and Shae Gill
3) Glimpse of Us - Joji
4) Satru 2 - Denny Caknan and Happy Asmara
5) ミックスナッツ - Official Hige Dandism
6) 新 時代 - Ado
7) As It Was - Harry Styles
8) Joko Tingkir - Farel Prayoga
9) Habit - SEKAI NO OWARI
10) Last Last - Burna Boy
1) Euphoria
2) House of the Dragon
3) Moon Knight
4) The Watcher
5) Inventing Anna
6) Dahmer
7) The Boys
8) All of Us Are Dead
9) Sandman
10) Heartstopper