Google Pixel 2 XL indirime girdi

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Pixel modellerini sonunda resmiyete kavuşturdu. Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL’in tanıtılmasıyla birlikte, geçtiğimiz sene çıkan Google Pixel 2 XL fiyatı da önemli ölçüde ucuzladı. Dilerseniz aşağıdan yeni tanıtılan Pixel modellerine dair tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Yeni nesil Pixel modellerinin tanıtılmasıyla, geçtiğimiz sene satışa sunulan Google Pixel 2 XL’in fiyatı 150 dolar aşağı çekildi. Şimdiye kadar 849 dolardan satılan Pixel 2 XL, yeni Pixel modellerinin duyurulmasından sonra 699 dolardan satılmaya başlandı. Pixel 2 modeli ise ilginç bir şekilde 649 dolardan satılmaya devam ediyor. Yani iki model arasında 50 dolar fark olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Google, Pixel 2 modelini de düşürecektir. Pixel 2 XL’deki kadar olmasa bile, Pixel 2’nin de 550 dolar civarında bir etikete sahip olması muhtemel görünüyor.

Öte yandan yeni Pixel modelleri için belirlenen fiyat etiketlerinin de hayli yüksek olduğunu hatırlatalım. Google, Pixel 3’ü 799 dolardan satışa sunacağını açıkladı. Pixel 3 XL için belirlenen fiyat etiketi ise 899 dolar.

Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı!

