Google Pixel 3 hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı

Dahası teknoloji devinin pazar ağı da hala çok sınırlı. Fakat bunlar Pixel cihazlarını kullananlar için önemli bir sorun teşkil etmiyor. Zira Google’ın pazarlamadan daha büyük sorunları var.

Google Pixel ve Pixel 2 modelleri teknik servis için 3. parti mağazalara yönlendiriliyordu. Görünen o ki Pixel 3’te de bu durum devam edecek. Yani Google’ın Apple ya da Samsung gibi bir teknik servis ağı bulunmuyor.

Üstelik ortaya çıkan son detaylara göre, Google Pixel 3 ve 3 XL’ın ekran tamiri için henüz kullanıcılarına bir öneri sunmuş değil. Yani ekranınız kırıldığında Google sizi şu teknik serviste garanti kapsamında ekran değişimi yaptırabilirsiniz diye yönlendirmiyor.

Eğer Google Pixel 3 ya da 3 XL kullanıcısıysanız ve ekranınız kırılırsa tamamen kendi başınızın çaresine bakmak durumundasınız.

Gerçekten Google gibi bir şirketin, teknik servis konusunda bu kadar vasat olması pek de hoş görülecek bir durum değil.

Brand Week İstanbul Onur Konuğu: Şener Şen

