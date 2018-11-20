Google Pixel 3 Lite özellikleri nasıl olacak?

Google, geçtiğimiz aylarda Pixel 3 ve Pixel 3 XL modeli ile karşımıza çıkmıştı. Firmanın amiral gemisi konumunda olan bu modellerden sonra gözünü Lite modele diktiği ise bugün ortaya çıktı. XDA‘da yer alan bilgilere göre çok yakında Pixel 3 Lite adını taşıyan orta segmente hitap edecek olan bir model daha gelecek.

Aktarılan bilgilere göre; Pixel 3 Lite modelinin kalbinde orta segmentte görmeye alışkın olduğumuz Qualcomm’un Snapdragon 670 yonga seti yer alacak. 4 GB RAM’in eşlik edeceği telefonda 32 GB dahili depolama birimi bulunacak. Telefonun arka bölümünde 12 Megapiksel çözünürlüğünde tek kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik kamera yer alacak.

5.5 inç büyüklüğünde 2220 X 1080 piksel çözünürlüğünde çentiksiz IPS ekran ile gelecek olan telefonda 2.915 mAh büyüklüğünde batarya bulunacak. 3.5mm kulaklık girişinin de yer alacağı telefonun Türkiye’de satışa sunulma olasılığı da bulunuyor.

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olan Pixel 3 Lite modeli tahmin edebileceğiniz gibi alım gücü amiral gemisi modellere pek hitap etmeyen ülkelerde satışa sunulacak. Bu yüzden Google, Pixel 3 Lite modeli ile Türkiye pazarına giriş yapmayı deneyebilir.

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