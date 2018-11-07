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Google Pixel 3 sorunlar ile boğuşuyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2018 08:48 | Son Güncelleme

Google’ın yeni gözdesi Google Pixel 3 RAM yönetimi sorunları ile boğuşuyor. Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinde bazı uygulamaları çakışıyor ve telefonun çökmesine neden oluyor. Peki, bu sorun ne zaman çözülecek?

Google Pixel 3 sorunlar ile boğuşuyor!

Google, Ekim ayında tanıttığı Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri ile geçen yıl yaşanan sorunları unutturmak istemişti. Ancak planlar yolunda gitmedi ve Pixel 3 modellerinde çok ilginç bir hata meydana geldi. RAM yönetimi konusunda her dönem eleştirilen Android, 2018 yılında bile bu sorunundan kurtulamamış gibi görünüyor.

Pixel 3 sahipleri, Spotify uyulamasını açıktan sonra fotoğraf çekmeye çalıştığında telefonun çökme sorunu yaşadığı dile getirmeye başladı. Bu şikayetlerin ardından Google cephesi sorunu kabul ettiğini açıkladı. Google, yaşanan bu sorun için özür diledikten sonra haftaya güncelleme yayınlayacağını duyurdu.

Pixel serisi her dönem sorunlar ile maalesef ki gündeme geliyor. Hatta Pixel 2’nin ilk çıktığında Android yüklenmeden yani FreeOS şekilde telefonların teslim edilmesi bile haber olmuştu. Ancak Google, güncellemeler ile bu tip sorunları hızlı bir şekilde çözebiliyor. Bu da firmaya olan güveni bir nebze olsa da güçlendiriyor.

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri önümüzdeki hafta muhtemelen hata düzeltmelerini içeren bir güncelleme alacak. OTA üzerinden sunulacak olan bu güncelleme ile RAM yönetimi sorunu çözülecek. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan Pixel 3 modelleri, bakalım yurtdışında beklenen başarıyı yaklayabilecek mi?

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