Google Pixel 3 sorunlar ile boğuşuyor!

Google, Ekim ayında tanıttığı Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri ile geçen yıl yaşanan sorunları unutturmak istemişti. Ancak planlar yolunda gitmedi ve Pixel 3 modellerinde çok ilginç bir hata meydana geldi. RAM yönetimi konusunda her dönem eleştirilen Android, 2018 yılında bile bu sorunundan kurtulamamış gibi görünüyor.

Pixel 3 sahipleri, Spotify uyulamasını açıktan sonra fotoğraf çekmeye çalıştığında telefonun çökme sorunu yaşadığı dile getirmeye başladı. Bu şikayetlerin ardından Google cephesi sorunu kabul ettiğini açıkladı. Google, yaşanan bu sorun için özür diledikten sonra haftaya güncelleme yayınlayacağını duyurdu.

Pixel serisi her dönem sorunlar ile maalesef ki gündeme geliyor. Hatta Pixel 2’nin ilk çıktığında Android yüklenmeden yani FreeOS şekilde telefonların teslim edilmesi bile haber olmuştu. Ancak Google, güncellemeler ile bu tip sorunları hızlı bir şekilde çözebiliyor. Bu da firmaya olan güveni bir nebze olsa da güçlendiriyor.

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri önümüzdeki hafta muhtemelen hata düzeltmelerini içeren bir güncelleme alacak. OTA üzerinden sunulacak olan bu güncelleme ile RAM yönetimi sorunu çözülecek. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan Pixel 3 modelleri, bakalım yurtdışında beklenen başarıyı yaklayabilecek mi?

5600TL verilip yeni iPad Pro alınır mı?

