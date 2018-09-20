Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL nasıl olacak?

2018 yılında henüz duyurulmadan hakkında en çok bilgiye sahip olduğumuz cihaz Google Pixel 3 oldu. İki farklı varyasyonla geleceği, modellerden birinin çentikli ekran yapısına sahip olacağı ve detaylı teknik özellikleri aslında uzun zamandır gündemden düşmüyor. Bugün basına sızan görseller ise neredeyse tüm iddiaları doğruladı.
Her iki cihaz da Android P sürümüyle kutusundan çıkacak. Cihazların ön yüzeylerinde ikişer adet ön kamera yer alacak. Modeller Snapdragon 845 yongasından güç alacak. Başlangıç seviyesinde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunulacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da opsiyon olarak sunulacak. Cihazların ekranları OLED panelle gelecek. 9 Ekim tarihinde resmi olarak tanıtılacak olan cihazların Ekim ayı bitmeden satışa çıkması bekleniyor.
İki model arasındaki en belirgin fark kamera ve ekran tasarımında ortaya çıkıyor. Google Pixel 3 modeli standart tek kameralı bir tasarıma sahipken, Google Pixel 3 XL modeli ise çift kameraları ve daha büyük bir çentikli ekran ile dikkat çekecek.
Fiyat konusu henüz belirsiz ancak Google telefonları hiçbir zaman yüksek fiyatlar ile karşımıza çıkmadı. Dolayısıyla bu noktada bir sürpriz beklenmiyor. Asıl sürpriz bu cihazların resmi yollarla ülkemizde de satışa çıkması olur ancak henüz bu konuda bir gelişme yok.
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