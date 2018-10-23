Google Pixel 3 XL bükülemiyor!

Teknoloji ve yazılım dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google yeni amiral gemisi modellerini kısa süre önce tanıtmıştı. Peki bölgesel olarak satışa sunulan Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri ne kadar dayanıklı?
Genel olarak telefonlara uyguladığı dayanıklılık testleriyle izleyicilerin ilgisini çeken JerryRigEverything kanalının bu haftaki konuğu Google Pixel 3 XL modeliydi. Google’ın yeni amiral gemisi modeli bükülme, çizilme ve benzeri işkencelere maruz kaldıktan sonra sağlamlık testinden tek parça haline çıkmayı başardı.
JerryRigEverything kanalının konuğu olan Pixel 3 XL, bükülme, çizilme ve suyla temas gibi bazı testlere tabi tutuluyor. Dilerseniz konuyla ilgili videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.
Videoda da net bir şekilde görüldüğü üzere Pixel 3 XL, bükülmelere karşı oldukça dayanıklı. Fakat aynı şeyi çizilmeler için söylemek pek de mümkün değil. Özellikle Google Pixel 3 XL’in arka tarafı çizilmeler konusunda hayli hassas. Bu telefonun cebinizde bozuk para ya da anahtarlık gibi eşyalarla teması halinde basitçe çizilebileceği anlamına geliyor.
Öte yandan telefonun üst kısmı çizilmeler konusunda daha dayanıklı bir malzemeye sahip. Ayrıca telefonun arkasında bulunan parmak izi okuyucusu çizilse dahi işlevini yerine getirmeye devam ediyor.
Kısacası Pixel 3 XL’in çizilmeler haricinde dayanıklı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
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