Google Pixel 3 XL bükülemiyor!

Teknoloji ve yazılım dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google yeni amiral gemisi modellerini kısa süre önce tanıtmıştı. Peki bölgesel olarak satışa sunulan Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri ne kadar dayanıklı?

Genel olarak telefonlara uyguladığı dayanıklılık testleriyle izleyicilerin ilgisini çeken JerryRigEverything kanalının bu haftaki konuğu Google Pixel 3 XL modeliydi. Google’ın yeni amiral gemisi modeli bükülme, çizilme ve benzeri işkencelere maruz kaldıktan sonra sağlamlık testinden tek parça haline çıkmayı başardı.

JerryRigEverything kanalının konuğu olan Pixel 3 XL, bükülme, çizilme ve suyla temas gibi bazı testlere tabi tutuluyor. Dilerseniz konuyla ilgili videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Videoda da net bir şekilde görüldüğü üzere Pixel 3 XL, bükülmelere karşı oldukça dayanıklı. Fakat aynı şeyi çizilmeler için söylemek pek de mümkün değil. Özellikle Google Pixel 3 XL’in arka tarafı çizilmeler konusunda hayli hassas. Bu telefonun cebinizde bozuk para ya da anahtarlık gibi eşyalarla teması halinde basitçe çizilebileceği anlamına geliyor.