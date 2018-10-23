HABER

Google Pixel 3 XL bükülemiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2018 08:27 | Son Güncelleme

Google’ın kısa süre önce tanıttığı yeni amiral gemisi modeli ne kadar dayanıklı? İşte Google Pixel 3 XL modelinin dayanıklılık testinden aldığı puan.

Google Pixel 3 XL bükülemiyor!

Teknoloji ve yazılım dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google yeni amiral gemisi modellerini kısa süre önce tanıtmıştı. Peki bölgesel olarak satışa sunulan Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri ne kadar dayanıklı?

Genel olarak telefonlara uyguladığı dayanıklılık testleriyle izleyicilerin ilgisini çeken JerryRigEverything kanalının bu haftaki konuğu Google Pixel 3 XL modeliydi. Google’ın yeni amiral gemisi modeli bükülme, çizilme ve benzeri işkencelere maruz kaldıktan sonra sağlamlık testinden tek parça haline çıkmayı başardı.

JerryRigEverything kanalının konuğu olan Pixel 3 XL, bükülme, çizilme ve suyla temas gibi bazı testlere tabi tutuluyor. Dilerseniz konuyla ilgili videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Videoda da net bir şekilde görüldüğü üzere Pixel 3 XL, bükülmelere karşı oldukça dayanıklı. Fakat aynı şeyi çizilmeler için söylemek pek de mümkün değil. Özellikle Google Pixel 3 XL’in arka tarafı çizilmeler konusunda hayli hassas. Bu telefonun cebinizde bozuk para ya da anahtarlık gibi eşyalarla teması halinde basitçe çizilebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan telefonun üst kısmı çizilmeler konusunda daha dayanıklı bir malzemeye sahip. Ayrıca telefonun arkasında bulunan parmak izi okuyucusu çizilse dahi işlevini yerine getirmeye devam ediyor.

Kısacası Pixel 3 XL’in çizilmeler haricinde dayanıklı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Samsung Galaxy A ailesini güncelliyorSamsung Galaxy A ailesini güncelliyor
Galaxy S10 çok farklı olacakGalaxy S10 çok farklı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Google Pixel akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

İlginizi Çekebilir

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...

En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekken 7 ne kadar sattı?

Tekken 7 ne kadar sattı?

1 TB kapasiteli akıllı harici disk

1 TB kapasiteli akıllı harici disk

Samsung Galaxy A ailesini güncelliyor

Samsung Galaxy A ailesini güncelliyor

Galaxy S10 çok farklı olacak

Galaxy S10 çok farklı olacak

Çinli kullanıcılar Apple’dan tazminat bekliyor

Çinli kullanıcılar Apple’dan tazminat bekliyor

Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda

Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.