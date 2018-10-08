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Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Henüz tanıtımı yapılmayan Google Pixel 3 XL ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Google Pixel 3 XL, Hong Kong'da bir teknoloji mağazasında 2 bin dolara satışa sunuldu. Peki Google Pixel 3 XL teknik özellikleri nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!

Google‘ın henüz tanıtımını yapmadığı akıllı telefonu Pixel 3 XL, Hong Kong’da bir teknoloji mağazasında satışa sunuldu. Cihazın fiyatı ise 2 bin dolar oldu.

6.3 inç'lik çentikli ekran ile gelecek telefonun çözünürlüğü 2960 x 1440p QHD+ olacak. Snapdragon 845 işlemciden güç alacak cihaz 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olacak. Aynı zamanda Pixel 3 XL, 3430 mAh pil ile geleceğinden uzun bir batarya ömrü de sunuyor.

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12 Megapiksellik ana kamera ve 8 Megapiksellik ön kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerası 4K 30 fps video kayıt ederken ön kamerada bu değer Full HD olarak belirlenmiş.

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