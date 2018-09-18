Google, Pixel serisi ile büyük ilgi toplamış ve satış rakamlarıyla da firmanın yüzünü güldürmüştü. Özellikle kamera detaylarıyla beğeni toplayan seri, yeni üyesiyle önümüzdeki hafta bizlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tanıtım öncesi ortaya çıkan detaylara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Kodlar sayesinde sızdırılan renk ''şeftali'' olarak geçiyor. Aslında renk öyle bildiğiniz şeftali tonlarını taşımıyor ancak alıcı gözüyle baktığımız zaman o kadar da fena durmuyor.

Peki bu sızıntı nereden çıktı? Bu bilgiler Google'ın Google Pixel 3 teaser sayfasından gelmekte. Bahsedilen renkler arasında Mavi, Yeşil, Pembe ve Siyah var.

Google Pixel 3 yeni rengiyle göz dolduruyor!

Google Pixel 3 etkinliği 9 Ekim 2018 Salı günü, Türkiye saatiyle 18.00'da başlayacak. Etkinlik YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve tanıtım sırasında Pixel 3'ün farklı bir sürümünün daha tanıtılması bekleniyor.

Bunun yanında Google'ın farklı ürünlerde tanıtması bekleniyor. Henüz etkinlik konusunda pek bir detay elimizde mevcut değil ancak Pixel 3'ün bile başlı başına tanıtılacak olması bizleri şimdiden heyecanlandırmaya yetiyor. Peki ya siz Pixel 3 hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

