Google Pixel 4 ve 4 XL fiyatında önemli indirim

Android ile mobil işletim sistemi pazarında yer alan ve iOS ile birlikte pazarın hakimi olan Google, donanım tarafında ise silik bir görünüm çiziyor. Yıllardan beri akıllı telefon pazarında geniş bir müşteri kitlesine erişmeyi başaramayan Google, öyle ya da böyle pazar payını arttırabilmiş değil.

Elbette Google’ın pazar payını arttıramamasında ürettiği modelleri hayli sınırlı çevrelerde satışa sunmasının payı da yüksek. Örneğin, Google tarafından üretilen modeller ülkemizde de satışa sunulmuş değil.

GOOGLE PİXEL 4 SERİSİNİN FİYATINI DÜŞÜRÜYOR

The Verge tarafından aktarılan habere göre Google halihazırda satışta olan Pixel 4 ve 4 XL fiyatında indirim yapmaya hazırlanıyor. Üstelik bu karar Pixel modellerinin satıldığı tüm pazarlarda uygulanacak. Yani ABD’ye ya da farklı bir ülkeye özel olmayacak.

Son dönemde Google’ın fiyat tarafında rakipleriyle rekabet edebilmek adına farklı stratejiler denediğini görüyoruz. Zira Google’ın akıllı telefon tarafındaki fiyat politikasının biraz katı olduğu söylenebilir.

Bu açıdan bakıldığında Google Türkiye pazarına gelse de işi çok kolay olmayacaktır. Elbette Pixel modellerinin Android açısından en sorunsuz cihazlar olduğunu da yabana atmamak gerekiyor.