Google Pixel 4a Geekbench testinde ortaya çıktı

Ayrıca bir sızdırıcı telefonun kamera performansını Xiaomi Redmi Note 7 ile karşılaştırdı. Sonuçlar oldukça etkileyiciydi. Çünkü Google Pixel 4a 12.2 MP çözünürlükte bir kamera ile gelecek, Redmi Note 7 ise 48MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip.

GOOGLE PİXEL 4A TEST SONUCU ŞAŞIRTTI

Aşağıda da görebileceğiniz gibi tek çekirdekte 2 bin 529 çok çekirdekte ise 6 bin 366 puan alabildi. Gücünü Qualcomm Snapdragon 730 işlemciden alacak olan Pixel 4a, 6 GB RAM’a sahip olacak ancak telefonda farklı RAM seçeneklerinin de olması bekleniyor. Daha önce sızdırılan bilgilerde telefonun 2.340 x 1.080 piksel Full HD+ çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olacağı belirtilmişti.

Ayrıca aşağıda bir kullanıcı tarafından sızdırılan 4 adet fotoğraf mevcut. Bu fotoğrafların 2 tanesi Google Pixel 4a ile çekilmiş. İkisi de Xiaomi’nin Redmi Note 7 akıllı telefonuyla.

Her iki fotoğrafa baktığımızda Pixel 4a’nın daha iyi ayrıntı elde ettiğini, gürültüyü oldukça iyi yönettiğini, fotoğraflardaki renklerin daha keskin ve kontrastın daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun kamerasının 12.2 MP çözünürlüğünde olması ve optik görüntü sabitleyici özelliğine sahip olması bekleniyor.