Google Pixel 5, ''Made by Google'' öncesi kameralara yakalandı!

Google'ın Made by Google etkinliği için büyük gün geldi çattı. Saatler sonra Google, koronavirüs nedeniyle online olarak düzenleyeceği etkinlikte Android 11 ile gelecek yeni nesil Pixel telefonunu sahneye çıkartacak. En azından tahminler bu yönde. Yapılan tahminler ise bununla sınırlı değil. Ünlü sızıntı kaynakları Google'ın en yeni telefonunun Google Pixel 5 adını taşıyacağı konusunda hemfikir. Bu fikre sahip olan isimlerden biri de daha çok Apple hakkındaki sızıntılarıyla tanınan Jon Prosser. Prosser, bugün ise fikrini bir adım daha ileriye taşıdı ve Twitter hesabından kimsenin beklemediği bir fotoğraf paylaştı.

JON PROSSER PİXEL 5'İN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden Google Pixel 5'in fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan görüntülerde Google Pixel 5'in çerçevelerinden olabildiğince arınmış bir tasarım ile geleceği görünüyor. Telefonun ön kamerası ise önceki sızıntılarla da paralel olarak ekranın sol üst köşesindeki noktada yer alıyor. Arka tarafta ise çift kamera ve fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. Eğer paylaşılan fotoğraflar gerçekten de Google Pixel 5'e ait ise şunu çok rahat söyleyebiliriz; Pixel 5 parmak izi okuyucusunu ekranının altında saklamayacak ve bir dezavantaj ile yarışa başlayacak.