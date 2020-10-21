Google Pixel 5 sorunlarla boğuşuyor

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri olan Google kısa bir süre önce yeni Pixel modelini satışa sunmuştu. Mobil pazardaki işletim sistemi tarafında yer alan Google, akıllı telefon üretiminde beklentilerin hayli gerisinde bir çizgide ilerliyor.

Elbette bu tesadüf değil. Google istese dünyanın dört bir yanında geniş bir pazar ağına ulaşabilir. Fakat ABD merkezli şirket, Pixel modellerini belli bir bölgede satışa sunuyor. Örneğin Türkiye’de Google Pixel modelleri satılmıyor.

Genel itibarıyla ABD’de geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Google, kısa bir süre önce yeni Pixel modelini satışa sunmuştu. Pixel 5’in satışa sunulmasının akabinde kullanıcılar ilginç şikayetlerde bulunmaya başladı.

GOOGLE PİXEL 5 EKRAN AYRILMA SORUNU YAŞIYOR

Kullanıcıların iddiasına göre Google Pixel 5‘in ekranı gövdeden ayrılıyor. Üstelik bu durum düşme ya da bir darbe sonucunda gerçekleşmiyor. Telefonun ekranı durup dururken gövdeden ayrılarak yukarı doğru kayıyor.

Henüz Google tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil. Fakat bu sorunu yaşayan kullanıcı sayısının hiç de az olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. İşin garip yanı ise telefonun satışa sunulması üzerinden kısa bir süre geçmiş olması. Bakalım Google bu konu ile ilgili ne yapacak.

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