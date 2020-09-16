Google Pixel 5 tanıtım tarihi açıklandı

Teknoloji ve yazılım dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Google yeni Pixel modeli için geri sayıma geçti. Dilerseniz Pixel 5 için verilen tanıtım tarihinden önce telefon için sızdırılan özelliklere bir göz atalım.

MUHTEMEL GOOGLE PİXEL 5 ÖZELLİKLERİ

Google’ın orta segmente hitap edecek olan yeni modeli Pixel 5 gücünü Qualcomm’un Snapdragon 765G yongasından alacak. İçerisinde 8 GB RAM bulunan cihazın dahili depolama alanı ise 128 GB olacak. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 5.8 inçlik bir AMOLED ekranla gelecek olan Pixel 5’in ekranı Gorilla Glass 3 ile korunacak.

Cihazın arka yüzünde 12.2 MP’lik ana kameraya 8MP’lik ultra geniş açı kamerasının eşlik ettiği bir modül yer alacak. Ön yüzde ise 8MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.

4000 mAh’lık bataryayla gelen telefon 18W hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Kutudan çıktığında Android 11 ile çalışacak olan telefon 5G desteğine de sahip olacak.

Gelelim Pixel 5’in tanıtım tarihine. Google yeni modelini 30 Eylül’de tanıtmayı planlıyor. Telefonun ne zaman satışa çıkacağı ise henüz netleşmiş değil. Fakat genel kanı ekimin ortalarına doğru satışların başlayacağı yönünde.

Bu arada Pixel modellerinin ülkemizde resmi olarak satılmadığını da hatırlatalım.

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