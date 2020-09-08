Google Pixel 5 yeni bilgilerle ortaya çıktı

PİXEL 4A 5G'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Teknik özellikleri onaylanmadan Pixel 4a’nın (5G) bugün 499 dolardan fiyatlandırılacağı ortaya çıktı. Ayrıca Pixel 4a (5G) ve Pixel 5’in önümüzdeki ay resmi bir duyuru alacağına dair spekülasyonlar çok fazla.

Gelen son sızıntı, Pixel 4a 5G’nin 499 euro olarak fiyatlandırılacağını ortaya koyuyor. Telefon siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Pixel 5 ise yeşil ve siyah renklerde satışa sunulacak.

PİXEL 5'İN FİYATI DA ORTAYA ÇIKTI

Pixel 5’in ise 629 Euro’luk bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Telefonun ABD’de 649 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Eğer doğru çıkarsa, Pixel 5 orijinal Pixel’in 2017’de satıldığı fiyattan satılacak.

Son raporlar, her iki cihazın da arka tarafında kare şeklinde kamera modülüne sahip olacağını ortaya çıkardı. Her iki telefonun da arka panelinde parmak izi sensörü bulunuyor.

Pixel 5, 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, Snapdragon 765G işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama, 12 megapiksel ana kamera ve derinlik sensörlü çift kamera kurulumu, 8 megapiksel ön kamera gibi özelliklerle donatılabilir. ve hızlı şarj destekli 4.000 mAh pile sahip olacak.