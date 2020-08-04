Google Pixel 5a geliyor!

Android ile akıllı telefon pazarını tekeline alan Google henüz cihaz tarafında istediği müşteri kitlesini elde edebilmiş değil. Aslına bakılırsa Google’ın cihaz tarafında başarılı olma gibi bir gayreti de yok diyebiliriz. Zira ABD merkezli şirketin pazar ağını genişletme gibi bir isteği yok gibi. Çünkü Google başından beri kısıtlı bir bölgeye hitap ediyor. Nitekim bu durum önümüzdeki süreçte de devam edecek gibi görünüyor.

GOOGLE'DA PİXEL 5A İÇİN KOLLAR SIVANDI

Lakin Google artık daha uygun fiyatlı Pixel modelleriyle satış yaptığı pazarlardaki müşteri kitlesini genişletmek istiyor. Keza daha Pixel 4a taze çıkmışken, Pixel 5a için planlamalar yapılmaya başlamış durumda.

Orta segmente hitap eden Pixel 5a modeli hakkında şimdilik hiçbir bilgi yok. Sadece Google’ın bu telefon için ilk hazırlıkları yaptığını biliyoruz.

Muhtemelen 5a modeli de Pixel 5 çıktıktan bir süre sonra satışa çıkacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Google Pixel 5a belki Türkiye pazarında da satışa çıkabilir. Zira Google’ın önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılma isteği olduğunu biliyoruz. Belki bu pazarlar içerisinde Türkiye de yer alabilir.

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