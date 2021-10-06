Google, Pixel 6 etkinliğini duyurdu! Google Tensor işlemcili telefonlar artık geliyor

Google, yeni Pixel telefonları için geleneksel olarak ekim ayında bir donanım etkinliği düzenliyor. Ancak bu yıl ilginç bir durum yaşandı ve Google, yeni Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarını ekim ayı gelmeden duyurdu. Ancak bu, çok büyük bir duyuru değildi ve Google Tensor işlemcili telefonların tüm detaylarına hakim olmamızı pek de sağlamıyordu. Yani şirket yeni telefonlarıyla alakalı söylemek istediği her şeyi henüz halka açık bir şekilde söylemedi. Şimdi Google, Pixel 6 serisi ile ilgili tüm detayları aktarmak için beklendiği gibi ekim ayından bir gün seçti.

GOOGLE, PIXEL 6 İÇİN ETKİNLİK DÜZENLEYECEK

Google, Pixel 6 etkinliğini resmen duyurdu. Google'ın paylaştığı bilgilere göre sanal etkinlik 19 Ekim günü düzenlenecek. Böylece Google üretimi bir işlemci ile (Google Tensor) gelecek ilk akıllı telefonların detaylarını öğrenebileceğiz.

GOOGLE TENSOR İLGİ ÇEKİYOR

Google, bu yılki ilk Pixel duyurularıyla bazı sızıntıların önüne geçti. Ancak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Kuşkusuz Pixel 6'nın Tensor işlemcisi fazlasıyla ilgi çekti. Ayrıca, etkinlikte bahsedilir mi bilemeyiz ancak Google'ın ilk katlanabilir telefonu da yolda olabilir.

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun teknik özelliklerini tam olarak paylaşmasa da daha önceki sızıntılarda telefonların özellikleri paylaşılmıştı. Bu özelliklerin tamamı Google tarafından onaylanmadı ancak akıllı telefonların özellikleri şöyle olabilir gibi görünüyor:

GOOGLE PIXEL 6 ÖZELLİKLERİ

Ekran boyutu: 6.4 inç

Ekran: AMOLED

Arka kamera: 50 MP geniş açılı ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 4614 mAh

İşlemci: Google Tensor

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

İşletim sistemi: Android 12

GOOGLE PIXEL 6 PRO ÖZELLİKLERİ