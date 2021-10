Google, Pixel 6 etkinliğini duyurdu! Google Tensor işlemcili telefonlar artık geliyor

Google, yeni Pixel telefonları için geleneksel olarak ekim ayında bir donanım etkinliği düzenliyor. Ancak bu yıl ilginç bir durum yaşandı ve Google, yeni Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarını ekim ayı gelmeden duyurdu. Ancak bu, çok büyük bir duyuru değildi ve Google Tensor işlemcili telefonların tüm detaylarına hakim olmamızı pek de sağlamıyordu. Yani şirket yeni telefonlarıyla alakalı söylemek istediği her şeyi henüz halka açık bir şekilde söylemedi. Şimdi Google, Pixel 6 serisi ile ilgili tüm detayları aktarmak için beklendiği gibi ekim ayından bir gün seçti.

Google, Pixel 6 etkinliğini resmen duyurdu. Google'ın paylaştığı bilgilere göre sanal etkinlik 19 Ekim günü düzenlenecek. Böylece Google üretimi bir işlemci ile (Google Tensor) gelecek ilk akıllı telefonların detaylarını öğrenebileceğiz.

#Pixel6, the new Google Phone.



Tune in October 19th at 10 am PT: https://t.co/zmp5byVq1y#Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gs