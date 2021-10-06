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Google, Pixel 6 etkinliğini duyurdu! Google Tensor işlemcili telefonlar artık geliyor

06.10.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, yeni Pixel telefonları Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'yu aslında geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı. Ancak şirket, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun tüm özelliklerini detaylı bir şekilde aktarmadı. Google, Pixel 6 serisi ile alakalı tüm detayları öğrenebileceğimiz etkinliği için ise artık bir tarih belirledi.

Google, Pixel 6 etkinliğini duyurdu! Google Tensor işlemcili telefonlar artık geliyor

Google, yeni Pixel telefonları için geleneksel olarak ekim ayında bir donanım etkinliği düzenliyor. Ancak bu yıl ilginç bir durum yaşandı ve Google, yeni Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarını ekim ayı gelmeden duyurdu. Ancak bu, çok büyük bir duyuru değildi ve Google Tensor işlemcili telefonların tüm detaylarına hakim olmamızı pek de sağlamıyordu. Yani şirket yeni telefonlarıyla alakalı söylemek istediği her şeyi henüz halka açık bir şekilde söylemedi. Şimdi Google, Pixel 6 serisi ile ilgili tüm detayları aktarmak için beklendiği gibi ekim ayından bir gün seçti.

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GOOGLE, PIXEL 6 İÇİN ETKİNLİK DÜZENLEYECEK

Google, Pixel 6 etkinliğini resmen duyurdu. Google'ın paylaştığı bilgilere göre sanal etkinlik 19 Ekim günü düzenlenecek. Böylece Google üretimi bir işlemci ile (Google Tensor) gelecek ilk akıllı telefonların detaylarını öğrenebileceğiz.

GOOGLE TENSOR İLGİ ÇEKİYOR

Google, bu yılki ilk Pixel duyurularıyla bazı sızıntıların önüne geçti. Ancak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Kuşkusuz Pixel 6'nın Tensor işlemcisi fazlasıyla ilgi çekti. Ayrıca, etkinlikte bahsedilir mi bilemeyiz ancak Google'ın ilk katlanabilir telefonu da yolda olabilir.

Google Pixel 6

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun teknik özelliklerini tam olarak paylaşmasa da daha önceki sızıntılarda telefonların özellikleri paylaşılmıştı. Bu özelliklerin tamamı Google tarafından onaylanmadı ancak akıllı telefonların özellikleri şöyle olabilir gibi görünüyor:

GOOGLE PIXEL 6 ÖZELLİKLERİ

  • Ekran boyutu: 6.4 inç
  • Ekran: AMOLED
  • Arka kamera: 50 MP geniş açılı ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera
  • Ön kamera: 8 MP
  • Batarya: 4614 mAh
  • İşlemci: Google Tensor
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 128 GB/256 GB
  • İşletim sistemi: Android 12
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GOOGLE PIXEL 6 PRO ÖZELLİKLERİ

  • Ekran boyutu: 6.71 inç
  • Ekran: P-OLED
  • Arka kamera: 50 MP geniş açılı ana kamera + 48 MP telefoto kamera + 12 MP Ultra geniş açılı kamera
  • Ön kamera: 12 MP
  • Batarya: 5000 mAh
  • İşlemci: Google Tensor
  • RAM: 12 GB
  • Depolama: 128 GB/256 GB/512 GB
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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