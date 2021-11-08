Google Pixel 6 Pro, işkence gibi bir dayanıklılık testine girdi

Google, Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro'nun özelliklerini ve fiyatını geçtiğimiz ay detaylandırdı. Apple gibi ilk kez kendi işlemcisini akıllı telefonunda kullanan Google, böylece önemli bir atılım gerçekleştirmiş oldu. Akıllı telefonlara uyguladığı dayanıklılık testiyle tanınan YouTuber JerryRigEverything ise Google'ın en yeni, en üst seviye akıllı telefonu Google Pixel 6 Pro'yu teste soktu.

GOOGLE PIXEL 6 PRO DAYANIKLI MI?

YouTube'daki Google Pixel 6 Pro dayanıklılık testinde akıllı telefonun Gorilla Glass Victus camının çizilmelere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu görerek başlıyoruz. Bu noktada telefonun birçok güncel akıllı telefon kadar sağlam bir ön ekrana sahip olduğu görülüyor.

Ancak çerçevenin üst tarafı, muhtemelen mmWave olan bir antenin yerleştirilmesi nedeniyle plastikten yapılmış. Bu da çerçevenin üst tarafının maket bıçağı ile parçalanmasına neden oluyor. Videonun devamında Pixel 6 Pro, yakma testinden ve bükülme testine de giriyor.

Ayrıca Pixel 6 Pro'nun kamera modülünün, telefonun arkasından yaklaşık 2,5 mm kadar dışarıda olduğunu da belirtelim.

