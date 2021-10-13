Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro için Android 16 detayı ortaya çıktı

Google Pixel 6 serisi öncelikle Android 12 ile birlikte gelecek. Daha sonra iddialara göre Android 13, Android 14, Android 15 ve Android 16 güncellemeleri yayınlanacak.

DESTEĞİ GALAXY Z FOLD 3'TEN UZUN OLACAK

İddialara bakılırsa Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin en fazla Android 14 alacağı belirtiliyor. Ancak Pixel cihazları bu konuda çok daha ön planda olacak. Google kendi akıllı telefonlarına 5 yıl gibi bir süre güncelleme desteği sunuyor. Henüz Google doğrulamasa da Android 16 yüklenecek ilk cihazlar Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro diyebiliriz.

Akıllı telefon dünyasında önemli bir yenilik getirmesi planlanan Google Pixel 6 serisi sadece yazılımı ile dikkat çekmiyor. Aynı zamanda serideki telefonların donanım açısından da iyi bir deneyim sunacağı tahmin ediliyor.

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