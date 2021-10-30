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Google Pixel 6’ya ilgi oldukça fazla

30.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google’ın yeni telefonu olan Pixel 6 serisi için rastlanılan hatalardan bahsetmiştik, buna rağmen cihaza talep oldukça fazla.

Google Pixel 6’ya ilgi oldukça fazla

Google Store web sitesindeki Pixel 6 Pro sayfasının üstüne yeni bir banner yerleştirildi. “Yüksek talep nedeniyle, bazı Pixel 6Pro modelleri stokta olmayabilir veya teslimat süreleri uzun olabilir” diyor. “Stokta olduklarında haberdar olun veya onları temin edebilecek diğer yetkili satıcılara göz atın.” şeklinde ibare bulunuyor.

Afişin altında, biri bekleme listesine katılmak için, diğeri ise telefonu almayı deneyebileceğiniz diğer perakendecileri görmek için tıklayınız, uyarısı bulunuyor.

Gelen haberlerde stokların tamamen tükenmediği söyleniyor. Telefonun belirli çeşitleri ve renk seçenekleri zaman zaman stoklara giriyor. Bununla birlikte, bunlar yalnızca oldukça hızlı tükendikleri için gerçekten hızlı olunursa cihaz satın alınabiliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde seçilebilecek birden fazla renk ve depolama seçeneği sunuyor.

Şirket, The Verge’e yaptığı açıklamada, “Google Store’daki Pro sayfasındaki afiş hala doğru – Pro’nun bazı modellerinde stokta yok” dedi. “Biz daha fazlasını kullanılabilir hale getirmek için çalışırken, stoklar tükenene kadar müşteriler ülke çapındaki yetkili ortaklarımıza göz atabilir.”

Yeterince sıkı sürekli alınmaya çalışıldığında Google Store’dan Pixel 6 Pro’yu almaya devam edebileceği anlaşılıyor. Ancak şansı olmayanlar için diğer yetkili satıcılardaki stokları kontrol etmeniz önerilir. Ve başka bir yerde yoksa, Google’ın bekleme listelerine katılmak en iyi seçenek olacaktır.

Pixel 6 serisi için şikayetler gelmeye başladı bile

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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