Google Pixel 6a için video sızdı! Benzer tasarım

Ön tarafa geçildiğinde, cihazın selfie kamerası için bir deliğe ve ekran altı parmak izi sensörüne sahip olduğu görülüyor. Modelin alt kısmında USB-C konektörü ve iki hoparlör ızgarası bulunurken, güç düğmesi ve ses açma kapama tuşları, Pixel 6a'nın alüminyum kuklasının sağ sırtında bulunuyor.

En yeni Pixel cihazlarına benzer bir tasarım, yakında çıkacak olan bu cihaza sahip olmak isteyenler için heyecan verici bir haber. Ancak merak edilen soru şu; Google, cihazı Pixel 6'dan daha uygun fiyatlı hale getirmek için hangi özellikleri yer verecek?

GOOGLE PIXEL 6A'NIN SIZAN ÖZELLİKLERİ

Önceki sızıntılar sayesinde, Google Pixel 6a‘dan ne bekleyebileceğimize dair bazı fikirlerimiz var. Bu söylentilerin arasında ana kamera olarak 12,2 megapiksel Sony IMX363 kamera ve 12 megapiksel Sony IMX386 sensör yer alıyor. İkincil kamera, ultra geniş bir kamera olarak işlev görebilir. Selfie’ler için cihaz, 8 megapiksellik bir Sony IMX355 ön kameraya sahip olacak. Bu kameralar, fotoğrafçılık hünerinin Pixel 6 veya Pixel 6 Pro kadar iyi olmayacağını gösteriyor.

Raporda ayrıca, Pixel 6a'nın, Pixel 6 amiral gemisi modellerini besleyen Google Tensor GS101 yongası ile donatılacağı belirtiliyor. Ancak son söylentiler Qualcomm Snapdragon 778G’nin çipin yerini alabileceğini gösteriyor. Telefon ekranının da Pixel 6 ve 6 Pro’ya kıyasla daha küçük olması bekleniyor. Telefonun diğer detayları gizli. Arama devinden Pixel 6a’nın olası bir çıkış tarihi hakkında bir haber de yok.

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