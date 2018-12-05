HABER

Google Pixel ailesi için güncelleme ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 08:57 | Son Güncelleme

Google Pixel modelleri için bugün Aralık ayı Android güvenlik güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme ile Pixel modellerinde yaşanan kritik sorunlar düzeltildi. İşte güncellemenin detayları.

Google Pixel ailesi için güncelleme ile gelen yenilikler

Google, her ay olduğu gibi bu ayda da Pixel modelleri için Android güvenlik güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme Android’deki güvenlik açıklarını kapatmakla birlikte Pixel 2 ve Pixel 3 modellerinde yaşanan kritik sorunları da çözüyor.

Güncelleme ile Pixel 2 ve Pixel 3 ailesindeki RAM tüketimi sorunu, kamera performansı sorunu, bildirimlerin görünmeme sorunu, Android Auto sorunu, odaklama sorunu, Pixel Stand ürününde yaşanan uyumsuzluk, her zaman açık ekranda yaşanan titreşim ve Bluetooth sorunu çözülüyor.

OTA üzerinden sunulan güncellemeyi Ayarlar > Sistem > Gelişmiş > Sistem güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Aralık ayı Android güvenlik güncellemesinin ilerleyen günlerde amiral gemisi modellerine de geleceğini belirtelim.

Henüz ülkemizde satışa sunulmayan Pixel ailesinin, Android cephesindeki iPhone karşısındaki en büyük koz olduğunu belirtelim. Bakalım Google, Pixel 3 Lite modeli ile ülkemiz pazarına önümüzdeki aylarda giriş yapacak mı?

Captain Marvel için yeni fragman!

PARTNERBu kez bikini bile giymedi!Bu kez bikini bile giymedi!
ABD Hava Kuvvetlerinden Hacker‘lara çağrı ABD Hava Kuvvetlerinden Hacker‘lara çağrı
Mesh teknolojisi hangi durumlar için gerekli? Mesh teknolojisi hangi durumlar için gerekli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google akıllı telefon Google Pixel

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YouTube'a telefondan giriş yapanlar için önemli yenilik

Eğer YouTube'a telefondan giriyorsanız...

Apple’a göre 2018’in en iyi uygulamaları

Apple’a göre 2018’in en iyi uygulamaları

Apple Music tablete geliyor!

Apple Music tablete geliyor!

Nvidia, Titan RTX modelini tanıttı

Nvidia, Titan RTX modelini tanıttı

PlayStation Awards 2018 kazananlar

PlayStation Awards 2018 kazananlar

ABD Hava Kuvvetlerinden Hacker‘lara çağrı

ABD Hava Kuvvetlerinden Hacker‘lara çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.