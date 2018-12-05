Google Pixel ailesi için güncelleme ile gelen yenilikler

Google, her ay olduğu gibi bu ayda da Pixel modelleri için Android güvenlik güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme Android’deki güvenlik açıklarını kapatmakla birlikte Pixel 2 ve Pixel 3 modellerinde yaşanan kritik sorunları da çözüyor.

Güncelleme ile Pixel 2 ve Pixel 3 ailesindeki RAM tüketimi sorunu, kamera performansı sorunu, bildirimlerin görünmeme sorunu, Android Auto sorunu, odaklama sorunu, Pixel Stand ürününde yaşanan uyumsuzluk, her zaman açık ekranda yaşanan titreşim ve Bluetooth sorunu çözülüyor.

OTA üzerinden sunulan güncellemeyi Ayarlar > Sistem > Gelişmiş > Sistem güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Aralık ayı Android güvenlik güncellemesinin ilerleyen günlerde amiral gemisi modellerine de geleceğini belirtelim.

Henüz ülkemizde satışa sunulmayan Pixel ailesinin, Android cephesindeki iPhone karşısındaki en büyük koz olduğunu belirtelim. Bakalım Google, Pixel 3 Lite modeli ile ülkemiz pazarına önümüzdeki aylarda giriş yapacak mı?

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