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Google Pixel modelleri Türkiye’ye gelecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yeni Pixel 5 modelini satışa sunan Google Türkiye’yi yine es geçti. Peki Google Pixel modelleri Türkiye’de neden satılmıyor? İşte yanıtı.

Google Pixel modelleri Türkiye’ye gelecek mi?

Akıllı telefon sektöründe yayın olarak kullanılan 2 farklı mobil işletim sistemi bulunuyor. iOS ve Android. Bilindiği üzere iOS sadece Apple cihazlarında kullanılan bir mobil işletim sistemi. Android ise iPhone haricinde satışa sunulan hemen her telefonda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla pazarda çok daha yaygın.

Bu açıdan bakıldığında Android’in geliştiricisi olan Google’ın da pazarda önemli bir paya sahip olması beklenebilir. Lakin durum pek de böyle değil. Zira Google ürettiği Pixel modelleriyle hayli sınırlı bir kitleye hitap ediyor. Hatta öyle ki Google henüz bu modellerini Türkiye pazarında bile satışa sunmuş değil. Peki ama neden?

GOOGLE PİXEL MODELLERİ NEDEN TÜRKİYE'DE YOK?

Google son olarak geçtiğimiz günlerde Pixel 5 modelini tanıtmıştı. İşin üzücü yanı ise şimdiye kadar hiç bir Pixel modelinin ülkemizde resmi olarak satışa sunulmamış olması. Yani Google Türkiye'deki akıllı telefon pazarına hiç giriş yapmadı.

Çünkü Türkiye pazarında yoğun bir rekabet söz konusu. Genel eğilim ise düşük fiyatlı modeller üzerine. Böyle bir tabloda Google’ın Türkiye pazarına girmesinin büyük bir anlam ifade etmeyeceği söyleniyor.

Zira Google‘ın Pixel modelleri için belirlediği etiket piyasa ortalamasının biraz üzerinde. Dolayısıyla Google’ın mevcut fiyatlarıyla Türkiye’de başarılı olmasının zor olacağı tahmin ediliyor.

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