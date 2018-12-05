Google Play’de 2018’in en iyi oyun ve uygulamaları

Genel kategoride ilk üçe dil öğrenmeye yönelik “Drops: Learn 31 new languages”,canlı fotoğraf ve animasyon düzenlemeye yönelik “Vimage” ve boyama uygulaması “No.Draw - Colors by Number 2018” girerken Oyun kategorisinde “PUBG Mobile”, “Lineage 2” ve “Asphalt 9” ilk sıralarda yer aldı.
Drops: Learn 31 new languages
VIMAGE - cinemagraph creator & live photo animator
No.Draw - Colors by Number 2018
Drum Pads - Beat Maker Go
Tik Tok - including musical.ly
IGTV
Mimo: Learn to Code
Drops: Learn 31 new languages
Home Workout - No Equipment
Sleepo: Relaxing sounds, Sleep
Ultima Guitar
Tasty
Canva: Poster, banner, card maker & graphic design
Daylio
Pedometer -Step Counter Free & Calorie Burner
Facetune
CamToPlan
Unfold - Create Stories
Just a Line - Draw Anywhere, with AR
Filmr
PUBG MOBILE
Lineage 2
Asphalt 9
Warhammer Age of Sigmar: Realm War
Head Ball 2
Gorogoa
Battlelands Royale
Jurassic World Alive
Hero Hunters
Umiro
Alto's Odyssey
Reigns: GoT
Cube Escape Paradox
Hexologic
Evoland 2
The Sims Mobile
Orbia: Tap and Relax
Candy Crush Friends Saga
Faraway 3
Dream Walker
https://karikocagaming.com/haberler/google-playde-2018in-en-iyi-oyun-ve-uygulamalari<br><div class="others-news clr" ><a href="https://www.mynet.com/hepsi-ortaya-cikti-altinlari-boyle-saklamislar-110104588025" rel="noopener" target="_blank" ><span class="others-img"><img alt="Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/10067776/10067776-148x74.jpg"></span><span class="others-tile"><span class="others-tile-inner">Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar</span></span></a></div>
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