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Google Play’de 2018’in en iyi oyun ve uygulamaları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 23:04 | Son Güncelleme

Google Play, Oyun ve Genel kategorilerinde 2018’in Türkiye’de en çok tercih edilen Android uygulamalarını açıkladı.

Google Play’de 2018’in en iyi oyun ve uygulamaları

Genel kategoride ilk üçe dil öğrenmeye yönelik “Drops: Learn 31 new languages”,canlı fotoğraf ve animasyon düzenlemeye yönelik “Vimage” ve boyama uygulaması “No.Draw - Colors by Number 2018” girerken Oyun kategorisinde “PUBG Mobile”, “Lineage 2” ve “Asphalt 9” ilk sıralarda yer aldı.

2018’İN EN İYİ UYGULAMALARI

Drops: Learn 31 new languages
VIMAGE - cinemagraph creator & live photo animator
No.Draw - Colors by Number 2018
Drum Pads - Beat Maker Go
Tik Tok - including musical.ly
IGTV
Mimo: Learn to Code
Drops: Learn 31 new languages
Home Workout - No Equipment
Sleepo: Relaxing sounds, Sleep
Ultima Guitar
Tasty
Canva: Poster, banner, card maker & graphic design
Daylio
Pedometer -Step Counter Free & Calorie Burner
Facetune
CamToPlan
Unfold - Create Stories
Just a Line - Draw Anywhere, with AR
Filmr

2018’İN EN İYİ OYUNLARI

PUBG MOBILE
Lineage 2
Asphalt 9
Warhammer Age of Sigmar: Realm War
Head Ball 2
Gorogoa
Battlelands Royale
Jurassic World Alive
Hero Hunters
Umiro
Alto's Odyssey
Reigns: GoT
Cube Escape Paradox
Hexologic
Evoland 2
The Sims Mobile
Orbia: Tap and Relax
Candy Crush Friends Saga
Faraway 3
Dream Walker
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