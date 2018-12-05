Google Play’de 2018’in en iyi oyun ve uygulamaları

Genel kategoride ilk üçe dil öğrenmeye yönelik “Drops: Learn 31 new languages”,canlı fotoğraf ve animasyon düzenlemeye yönelik “Vimage” ve boyama uygulaması “No.Draw - Colors by Number 2018” girerken Oyun kategorisinde “PUBG Mobile”, “Lineage 2” ve “Asphalt 9” ilk sıralarda yer aldı.

2018’İN EN İYİ UYGULAMALARI

Drops: Learn 31 new languages VIMAGE - cinemagraph creator & live photo animator No.Draw - Colors by Number 2018 Drum Pads - Beat Maker Go Tik Tok - including musical.ly IGTV Mimo: Learn to Code Drops: Learn 31 new languages Home Workout - No Equipment Sleepo: Relaxing sounds, Sleep Ultima Guitar Tasty Canva: Poster, banner, card maker & graphic design Daylio Pedometer -Step Counter Free & Calorie Burner Facetune CamToPlan Unfold - Create Stories Just a Line - Draw Anywhere, with AR Filmr

2018’İN EN İYİ OYUNLARI