Google Play Hizmetleri Google Play Store'da rekor kırdı!

Android uygulama mağazası Google Play Store, milyonlarca uygulama ev sahipliği yapıyor. Pek tabi bu uygulamalar arasında WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi çok popüler uygulamalar en çok indirilen uygulamalar listesinde başı çekiyorlar. Fakat Google Play Store'un aslında en çok indirilen uygulaması bu üçü değil. Google Play Store'un en çok indirilen uygulaması Google Play Hizmetleri'nin ta kendisi.

GOOGLE PLAY HİZMETLERİ GOOGLE PLAY STORE'DA 10 MİLYARI AŞTI

Google Play Hizmetleri, bir daha kırılması zor bir rekoru geride bıraktı. 9to5Google'ın haberine göre Google Play'in olmazsa olmazı, Google uygulamalarının güncellenmesi için Google tarafından zorunlu tutulan ve bazı cihazlardan istense de kaldırılamayan Google Play Hizmetleri, 10 milyar indirme sayısına ulaştı. Böylece 10 milyar indirilme sayısını geçen ilk ve tek uygulama oldu. Fakat bu rekor dediğimiz gibi zorla gelmiş bir rekor.

GOOGLE ZORUNLU TUTUNCA REKOR DA GELDİ

Google, 2012 yılında beri Android cihazlarda Google Play Hizmetleri'nin kurulu olması şart koşuyor. Yani, aslında siz daha telefonu almadan Google Play Hizmetleri, +1 indirme sayısına ulaşmış oluyor. Hal böyle olunca rekor da kendiliğinden, doğal olarak gelişiyor. Bu yüzden Google Play Hizmetleri'ni en çok indirilen uygulama olarak nitelemek pek doğru değil. Ancak ortada bir istatistik var. O da Google Play Hizmetleri'nin 10 milyar barajını geçen ilk ve tek uygulama olduğunu gösteriyor.

