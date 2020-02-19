Google Play Store büyük bir temizlik yaptı

Bildiğiniz gibi uygulamaları yüklediğinizde sizden bir takım erişim izinleri istiyor. Örneğin, kamera uygulamasının kamera, mikrofon ve konum bilgilerini talep etmesi çok normal. Ancak bir kamera uygulaması kişi ve mesajlar uygulamasına erişim talebi ediyorsa orada bir terslik vardır. Google da bu tip erişim izinleri ile kullanıcıların verilerini sızdıran casus yazılımları Google Play Store üzerinden kaldırdığını açıkladı.

Casus yazılımlar için Google’ın geliştiricilere önceden uyarısı olmuştu. Gereksiz olarak mesajlar ve çağrı geçmişine erişmek isteyen uygulamalar için güncelleme yayınlamaları için süre tanıyan Google, bu süre sonrasında temizliğe başladı.

Casus yazılımlardan korunmak için geliştirilen Play Protect’in bir işe yaramadığı böylelikle ortaya çıktı. Zamanında Apple ile yarışa giren ve en çok uygulama bizim mağazamızda olmalı diyen Google, güvenliği ikinci plana itmişti. Google’ın Play Store’a bir kalite getirebilmesi için abartısız söylüyorum uygulamaların yüzde 50’sinin kaldırılması gerekiyor.

Google bu kafayla giderse kaliteden yoksun olan Android uygulamaları daha uzun süre iOS uygulamalarının gerisinde kalmaya devam edecek.

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