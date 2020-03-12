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Google Play Store da 'karanlık tarafa geçti'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

WhatsApp karanlık mod sonrası Android mağazası Google Play Store da karanlık mod desteğine kavuştu. Google, Google Play resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Google Play Store'un da karanlık mod seçeneğinin kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Google Play Store da 'karanlık tarafa geçti'

Karanlık mod desteği bu dönem uygulamalar arasında pek popüler. Önce Messenger, daha sonra Instagram en son da WhatsApp geçtiğimiz ay karanlık mod güncellemesini aldı. Popüler uygulamaların karanlık mod alması kullanıcıları da memnun etti. Bu memnuniyet diğer uygulama sahiplerini de harekete geçirdi. Bu isimlerden biri de Google oldu. Kendi bünyesindeki uygulamalara birer birer gece modu ve karanlık modu getiren Google sonunda Android kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği uygulamalardan birini daha karanlık tarafa geçirdi; Google Play Store'u.

GOOGLE PLAY STORE'A KARANLIK MOD DESTEĞİ

Google Play resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile karanlık modun Google Play Store için yayınlandığını duyurdu. Google Play Store'un karanlık modu sadece belirli işletim sistemi sürümleri ile çalışmıyor. Bu yönüyle diğer uygulamalardan ayrılan Google Play, tüm Android akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Android kullanıcıları karanlık mod desteği ile 'Acaba hangi uygulamayı indirsem?' diye düşünürken, aynı zamanda gözlerini yormayacak hatta AMOLED ekranlı bir akıllı telefona sahip ise pil tasarrufu dahi yapabiliyor.

GOOGLE PLAY'DEN SONRA SIRA GMAİL'DE Mİ?

Google Play karanlık mod güncellemesini aldı, peki her şey bitti mi? Tabi ki hayır. Google Play'den sonra karanlık mod güncellemesini alacak sıradaki Google uygulamasının Gmail olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Google bir sürpriz yaparak Gmail yerine bir başka uygulamaya karanlık mod güncellemesi getirebilir.

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