Google Play Store'daki hayalet güncellemeler sorunu sinirleri bozdu!

Google Android işletim sisteminde birçok uygulamayı ön yüklü olarak kullanıcılara sunuyor. Bu uygulamaların arasında şirketin YouTube ve Google Chrome gibi uygulamaları da bulunuyor. Tüm bu uygulamaların dışında Google sistem uygulamaları da Android işletim sisteminde yerini alıyor. Bu uygulamalar ile alakalı güncellemeler de Google Play Store üzerinden iletiliyor. Android kullanıcıları herhangi bir uygulamaymış gibi bu uygulamaları da güncelliyorlar. Fakat son zamanlarda Google Play Store'da enteresan şeyler olmaya başladı.

GOOGLE PLAY STORE'DA HAYALET GÜNCELLEME HATASI ÇIKTI

Google Play Store, Android cihaz kullanıcılarına güncelleme olduğuna dair uyarılar gönderdi. Ancak işin ilginç yanı bu uygulamaların hiçbiri güncellenmiyor. Üstelik uygulamaların ne dosya boyutu gözüküyor, ne de yüklendiğine dair herhangi bir geri bildirim alınıyor. Çünkü ortada öyle bir güncelleme yok.

HANGİ ANDROİD CİHAZLAR SORUN YAŞIYOR?

Google'ın bir hata sonucu olmayan güncellemeleri kullanıcılarına yolladığı fark edildi. Bu hatanın fark edilmesiyle birlikte insanlar birbirlerine bu sorunu yaşayıp yaşamadıklarına dair sorular yöneltmeye başladı. Ortaya çıkan sonuç tüm Android cihazların bu sorunu yaşadığı yönünde oldu.

GOOGLE SESSİZ KALDI

Google Play Store'daki gizemli güncellemelerin neden kaynaklandığı ise henüz belli değil. Google'dan bu konuda bir açıklama yapılmadı. Görünüşe göre Android kullanıcıları bir süre daha güncelleme uyarılarına aldırış etmeden cihazlarını kullanmaya devam edecek.

