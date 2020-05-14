HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Play Store'daki hayalet güncellemeler sorunu sinirleri bozdu!

Google Play Store'daki hayalet güncellemeler sorunu sinirleri bozdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Android mağazası Google Play Store'un başı sevimli hayalet Casper gibi dolaşan güncellemeler ile dertte. Google'ın sistem uygulamalarından görünen Google Play gizemli güncelleme hatası, olmayan Google güncellemelerini yüklemenizi istiyor.

Google Play Store'daki hayalet güncellemeler sorunu sinirleri bozdu!

Google Android işletim sisteminde birçok uygulamayı ön yüklü olarak kullanıcılara sunuyor. Bu uygulamaların arasında şirketin YouTube ve Google Chrome gibi uygulamaları da bulunuyor. Tüm bu uygulamaların dışında Google sistem uygulamaları da Android işletim sisteminde yerini alıyor. Bu uygulamalar ile alakalı güncellemeler de Google Play Store üzerinden iletiliyor. Android kullanıcıları herhangi bir uygulamaymış gibi bu uygulamaları da güncelliyorlar. Fakat son zamanlarda Google Play Store'da enteresan şeyler olmaya başladı.

GOOGLE PLAY STORE'DA HAYALET GÜNCELLEME HATASI ÇIKTI

Google Play Store, Android cihaz kullanıcılarına güncelleme olduğuna dair uyarılar gönderdi. Ancak işin ilginç yanı bu uygulamaların hiçbiri güncellenmiyor. Üstelik uygulamaların ne dosya boyutu gözüküyor, ne de yüklendiğine dair herhangi bir geri bildirim alınıyor. Çünkü ortada öyle bir güncelleme yok.

Google Play Store hayalet güncelleme sorunu

HANGİ ANDROİD CİHAZLAR SORUN YAŞIYOR?

Google'ın bir hata sonucu olmayan güncellemeleri kullanıcılarına yolladığı fark edildi. Bu hatanın fark edilmesiyle birlikte insanlar birbirlerine bu sorunu yaşayıp yaşamadıklarına dair sorular yöneltmeye başladı. Ortaya çıkan sonuç tüm Android cihazların bu sorunu yaşadığı yönünde oldu.

GOOGLE SESSİZ KALDI

Google Play Store'daki gizemli güncellemelerin neden kaynaklandığı ise henüz belli değil. Google'dan bu konuda bir açıklama yapılmadı. Görünüşe göre Android kullanıcıları bir süre daha güncelleme uyarılarına aldırış etmeden cihazlarını kullanmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Bilgisayar saldırıları 350 bin dolara mal oluyorBilgisayar saldırıları 350 bin dolara mal oluyor
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

Şahan'a sert cevap! O olayı hatırlattı

Şahan'a sert cevap! O olayı hatırlattı

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Geçtiğimiz günlerde satışa çıktı, bugün yeni modeli geldi!

Geçtiğimiz günlerde satışa çıktı, bugün yeni modeli geldi!

iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Epic Games Store Twitter'dan çıtlattı: GTA 5 ücretsiz oluyor!

Twitter'da ortaya çıktı! Popüler oyun ücretsiz mi oluyor?

Gemiler geçit töreni yaptı

Korona yasağı onları durduramadı! Töreni oyuna taşıdılar

Bilgisayar saldırıları 350 bin dolara mal oluyor

Bilgisayar saldırıları 350 bin dolara mal oluyor

Bir ilki barındırıyor: Samsung Galaxy A Quantum tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung'tan ilke imza atan telefon! İşte özellikleri ve fiyatı

SpaceX, uzay aracı kullanabileceğiniz Crew Dragon simülatörünü herkese açtı!

NASA müjdeyi verdi! Artık herkes oynayabilir

Elon Musk'a bir şok daha: Sascha Zahnd istifa etti!

Elon Musk'a bir şok daha! İstifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.