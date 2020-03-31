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Google Play Store güncellendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 09:29 | Son Güncelleme

Güncellemeler ile birlikte Google Haritalar ve Gmail Hesaplarına geçiş yapmak için yumuşak bir jest eklenmişti. Şimdi ise benzer bir tasarım Google Play Store için kullanıma sunuldu.

Google Play Store güncellendi

Google Play Store’un son güncellemesiyle birlikte, sağ üst kısımda kullanıcının profil resmi gösteriliyor. Profil resmine dokunduğunuzda, cihazda bulunan Google hesaplarını gösteren tam bir menü açılıyor. Ayrıca başka bir hesap eklemenize ve hesapları yönetmenize olanak tanılıyor. Gmail’e benzer şekilde, profil resmindeki hızlı bir kaydırma hareketi hesaplarda hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlıyor.

Ayrıca, hesap değiştirici konumundaki değişiklik sayesinde gezinti çubuğu artık daha kısa hale geliyor. Bununla birlikte, ayarlar ve hesap bilgileri yalnızca gezinme çubuğu üzerinden yönetilebiliyor.

GOOGLE PLAY STORE NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme, 19.3 ve sonraki sürümlere sahip cihazlara kademeli olarak dağıtılıyor. Güncellemeyi hala yükleyemediyseniz ve beklemek istemiyorsanız; Google Play Store’un Depolamasını ve önbelleğini temizleyerek son son sürümü yükleyebilirsiniz. Uygulama hala güncellenmediyse buradan APK. dosyasını indirebilirsiniz.

Bu tip güncellemeler bildiğiniz gibi kademe kademe sunuluyor. Güncellemeler ile gelen yenilikleri hemen kullanmak istiyorsanız, APKMirror gibi sitelerden uygulamaların güncel APK. dosyalarını indirebilirsiniz. Ancak başka siteler göz atmamanızı çünkü diğer sitelerde APK. dosyalarının modifiye edilmiş olabileceğini belirtelim.

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