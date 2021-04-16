Google Podcasts kullanıcısını katladı

Piyasaya ilk çıktığında pek bir kullanıcı kitlesi kazandığını söyleyemeyiz ancak lansmanından yaklaşık üç yıl sonra, uygulama, diğer podcast uygulama geliştiricilerinin hayal edemeyeceği kadar büyük bir kitleye ulaştı. Üstelik reklam harcamaları olarak Google gibi bir şirkete göre neredeyse hiç harcama yapmayarak ulaştı. Tabi bunun Google uygulaması olmasının çok büyük bir avantajının da olduğunu söyleyelim.

Kasım 2020’de, Google Podcasts Android uygulaması Play Store’da 50 milyon yüklemeye ulaşan ilk podcast uygulaması oldu. Şimdi, sadece beş ay sonra, bu sayı ikiye katlandı.

Sonuç olarak, Google Podcast etti haline Play Store’da 100 milyon siteleri ulaşmak için ilk kez podcast uygulaması.

Karşılaştırma için, diğer popüler podcast uygulamalarının çoğu yalnızca yaklaşık 10 milyon + ila 1 milyon + işarettir. Yalnızca bağımsız özel podcast uygulamalarından bahsettiğimizi belirtmekte fayda var. Diğer türlü çok daha fazla olacağını hatırlatalım.

Google Podcasts Android uygulamasının yayınlanmasından yaklaşık bir yıl sonra, hizmetin bir web sürümü Google I / O 2019’da duyuruldu. O yılın sonunda, Android uygulaması sadece materyal temasıyla değil, aynı zamanda karardı. modu.

Google Podcasts’in artık Mart 2020’de yayınlanan bir iOS uygulaması bile var . Diğer bir deyişle, Google’ın ücretsiz kullanımı olan podcast hizmeti tüm popüler platformlarda aktif olarak indirilebilyor.

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