Google servisleri çöktü mü? YouTube çöktü mü? Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor!

YouTube çöktü mü? YouTube'a neden giriş yapılamıyor? YouTube'a girmek ve YouTube videosu izlemek isteyen kullanıcılar, YouTube'a girdiklerine bir uyarı ile karşılaşıyorlar ve ana sayfaya erişemiyorlar.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

YouTube erişim sorunu nedeniyle kullanıcılara ''Bir şeyler yanlış gitti...'' uyarısı çıkıyor.

YouTube'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmamışken, yaşanan sorun Down Detector sitesine de yansımış durumda.

YOUTUBE İLE BİRLİKTE DİĞER GOOGLE SERVİSLERİ DE ÇÖKTÜ

Youtube dışında Gmail, Google ve Drive gibi diğer Google servisleri de söz konusu sorundan etkilendi. Sorunun Türkiye dahil birçok ülkede yaşandığı görüldü.

GOOGLE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Google Türkiye, yaşanan sorunun farkında olduklarının altını çizerek kritik sorunu gidermek için çalıştıklarını açıkladı.

Google sunucularında yaşanan sorunların farkındayız. Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor. #YouTubeDOWN — Google Türkiye (@GoogIeTR) December 14, 2020



