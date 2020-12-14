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Google servisleri çöktü mü? YouTube çöktü mü? Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor!

14.12.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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Google servisleri çöktü mü? YouTube çöktü mü? Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor!

Video paylaşım sitesi Youtube başta olmak Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medyada kullanıcılar 'YouTube çöktü mü? YouTube'a neden girilemiyor?' sorularına yanıt ararken, Google Türkiye'den açıklama geldi.

YouTube çöktü mü? YouTube'a neden giriş yapılamıyor? YouTube'a girmek ve YouTube videosu izlemek isteyen kullanıcılar, YouTube'a girdiklerine bir uyarı ile karşılaşıyorlar ve ana sayfaya erişemiyorlar.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

YouTube erişim sorunu nedeniyle kullanıcılara ''Bir şeyler yanlış gitti...'' uyarısı çıkıyor.

YouTube çöktü mü-2

YouTube'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmamışken, yaşanan sorun Down Detector sitesine de yansımış durumda.

YouTube çöktü mü

YOUTUBE İLE BİRLİKTE DİĞER GOOGLE SERVİSLERİ DE ÇÖKTÜ

Youtube dışında Gmail, Google ve Drive gibi diğer Google servisleri de söz konusu sorundan etkilendi. Sorunun Türkiye dahil birçok ülkede yaşandığı görüldü.

YouTube Google Gmail

GOOGLE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Google Türkiye, yaşanan sorunun farkında olduklarının altını çizerek kritik sorunu gidermek için çalıştıklarını açıkladı.


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Kalsın öyle
gizli sekme ile girin
heee coktu neguzel muzik dinliyodum bi anda coku verdii :)))

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