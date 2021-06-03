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Google servisli Honor 50 ay ortasında çıkıyor

03.06.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılın başlarında bağımsız hale gelen akıllı telefon üreticisi Honor, yaklaşmakta olan cihazı Honor 50 serisinin 16 Haziran’da Çin’de resmi olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Google servisli Honor 50 ay ortasında çıkıyor

Daha önce şirket, Honor 50’nin Qualcomm Snapdragon 778G SoC tarafından destekleneceğini doğrulamıştı. Akıllı telefonun Pro versiyonunun amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini paketlemesini bekliyoruz. Akıllı telefon markası, cihazlarında Google Mobil Hizmetlerini kullanmaya başlama izni de aldı ve Honor Almanya tarafından yakın zamanda atılan bir tweet, Honor 50 serisinin GMS desteğine sahip olacağını doğrulayarak, cihazın küresel ilk çıkışının yolunu açtı.

Şimdiye kadarki sızıntılara dayanarak, telefonun sol üst köşesinde iki büyük daire tutan hap şeklinde büyük bir kamera modülüne sahip olduğu görülüyor. Üst daire, tek bir kamera sensörünü içeriyor. Alt daire bir periskop yakınlaştırma lensine ve üçüncü bir kamera sensörüne sahip. Sızıntılara göre, akıllı telefon Sarı, Mavi ve Mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak.

Birkaç renk daha olabilir ama bunu telefonlar resmiyet kazandığında öğreneceğiz. Arkadaki Honor markası da öncekilerden çok daha küçük. Huawei’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra, Honor, Huawei’nin bir parçası olduğu zaman yapması yasak olan şirketlerden bileşenler temin edebileceği için diğer şirketler ve tedarikçilerle görüşmelere başladı. Şirket, Qualcomm, Intel, AMD, Google ve daha fazlasıyla iş yapmak için bir onay aldı ve bu, ABD yaptırımları nedeniyle Huawei için hala mümkün değil.

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