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Google sizi gözetliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Google, "konum geçmişi" özelliğini devre dışı bıraksanız dahi sizleri takip etmeye devam ediyor.

Google sizi gözetliyor!

ABD'li haber kuruluşu Associated Press'nin haberine göre, kullanıcılar konumlarını devre dışı bıraksalar bile Google'ın onları takip etmeye devam ettiğine iddia etti.

ABD'li haber kuruluşu Associated Press'e göre kullanıcılar, Google'ın "konum geçmişi" özelliğini devre dışı bıraksalar dahi Google onların konumlarını kaydetmeye devam ediyor. Google Haritalar, hava durumu güncellemeleri ve internet tarayıcısı üzerinden yapılan tüm taramalar gibi pek çok hareketinizi izleyebiliyor.

Konum Geçmişinizi kapattığınızda sadece Google’ın, gittiğiniz yerlerin kaydını size görüntüleyen Zaman Akışı üzerine hareketlerinizi eklemesini engelliyorsunuz. Google, bu durumda bile aktif olarak konumunuza ulaşabiliyor aslında.

Ancak Google’ın sizi takip etmesini durdurmanın bir yolu var. Google hesabınızın ayarlar menüsünün içinde yer alan Gizlilik Ayarları kısmındaki "web ve uygulama etkinliği" seçeneğini kapatmanız gerekiyor.
Google sizi gözetliyor!

Bunu gerçekleştirmeniz durumunda Google, artık sizin aktif olarak ne yaptığınızı göremez konuma gelecek. Peki bu durum bir tehlike içeriyor mu? Aslına bakarsanız hayır ancak yine de güvenlik amacıyla bu tedbiri almanızda yarar var. Konu hakkında Google yetkililerinden Associated Press'e cevapta gecikmedi haliyle.

Google'ın firmaya cevabı; “Kullanıcı memnuniyetini arttırabilmek için Google’ın konum bilgisini kullandığı pek çok farklı alan bulunuyor. Buna konum geçmişi, web ve uygulama etkinliği ve daha pek çoğu dahil. Bu araçların kullanımı için gelişmiş kontroller de sunuyoruz. Kullanıcılar dilediklerinde açıp kapatabilirler.” şeklinde oldu.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bilgilendirmeyi daha öncesinden neden yapılmadı? Google güvenilir mi? İşte orası tartışılır...

Kaynak: Teknolojioku

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