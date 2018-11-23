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Google skandalı patlatacak! Siyasetçilerin kimliklerini açıklayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

İnternet devi Google, mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde tarafsızlığını korumak için reklam veren siyasetçilerin kimliklerini açıklayacağını duyurdu.

Google skandalı patlatacak! Siyasetçilerin kimliklerini açıklayacak

ABD'deki 2016 seçimleri sonrasında ortaya çıkan skandalda, Facebook üzerinden verilen reklamların belli kişileri hedef alarak yalan haber aracılığıyla seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını ortaya koymuştu.

Ayrıca, Rusya da 9 Eylül'de yapılan yerel seçimler öncesinde 'vatandaşları izinsiz siyasi eylemlere katılmaya çağıran reklamlar yayınlaması nedeniyle' Google'a seçimlere müdahale konusunda uyarı yazısı göndermişti. Gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlardan elde eden Google, benzer bir skandala izin vermemek için Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerinde önlem alacağını açıkladı.

REKLAM VERENLER AÇIKLANACAK

Alınan önlemler kapsamında, seçimlere yönelik reklam verdiği tespit edilen kişilerin kimlikleri ilk aşamada bir onay sürecinden geçecek. Ardından söz konusu reklamları kimin finanse ettiği bilgisi kullanıcılarla paylaşılacak. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte Google bu reklamlar hakkındaki tüm bilgileri rapor halinde paylaşacak. Avrupa Birliği'nde yaşayan 350 milyon seçmen, adaylarla ilgili bilgilere Google üzerinden ulaşabilecek.

İnternet üzerinden yayınlanan bildiride Google, demokratik sistemlere katkı sağlamak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirdi. Gelecek mayıs ayında Avrupa Birliği Parlamentosu'nun 705 üyesini seçmek üzere Birlik genelinde yaklaşık 350 milyon kişi oy kullanacak. Facebook 2018 yazında aynı amaçla sadece İngiltere'de kullanılabilen uygulama geliştirmişti. Twitter'ın yakın zamanda geliştirdiği uygulama ise yalnızca ABD'de kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Google Avrupa Birliği seçim

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