Google smart lock ile kaydedilen Instagram hesabını silme nasıl yapılır? Google hesabında şifresi kayıtlı Instagram hesabı şifre yöneticisi sekmesi ile nasıl silinir?

Sosyal medya uygulamaları arasında en sık tercih edilenlerden biri Instagram’dır. Kullanıcılar Instagram hesaplarına her giriş yaptıklarında şifre yazmak zorundadır. Bu durumdan rahatsız olan kullanıcılar, Smart Lock uygulamasına Instagram hesaplarını kaydetmektedir. Smart Lock uygulaması sayesinde Instagram kullanıcıları hesaplarına giriş yaparken tekrar tekrar şifre yazmak zorunda kalmamaktadır. Ancak bazı durumlarda kullanıcılar sistem içerisinde bulunan Instagram hesaplarını silmek istemektedir. Bu işlem için yapılması gerekenler ise oldukça basittir.

Google Smart Lock ile Kaydedilen Instagram Hesap Silme

Google Smart Lock uygulaması, internet kullanıcılarının hayatlarını bir hayli kolaylaştırmaktadır. Kullanıcılar, en çok zaman geçirdiği Instagram hesabını bu sisteme kaydetmektedir. Bu şekilde hesaplara giriş yaparken yeniden şifre yazma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Her ne kadar bu sistem popüler olsa da belli bir zaman sonra kullanıcılar bu uygulamayı tercih etmeyebilir. Instagram hesabınızı bu sistem üzerinden silmek için yapılması gerekenler ise oldukça basittir. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır:

Öncelikli olarak bir bilgisayar üzerinden “google hesaplar” bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir.

Bu bölümden “şifre yöneticisi” sekmesine giriş yapınız.

Şifre yöneticisi sekmesinde kaydettiğiniz tüm şifreleri görüntüleyebilirsiniz.

Buradan Instagram hesabınızı bulup kaldırabilirsiniz.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra sistem üzerinden Instagram hesabınız kalıcı olarak silinmiş olacaktır. Tekrardan Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda kullanıcı adı ve şifre bölümünün otomatik olarak doldurulmadığını görebilirsiniz. Ayrıca bu işlemi diğer tüm sosyal medya uygulamaları ve siteler için de yapabilirsiniz.

Google Smart Lock Nedir?

Google Smart Lock, Google’ın kullanıcılarına sunduğu özelliklerden biridir. Günümüzde akıllı telefon kullanıcıları, telefon ekranlarına şifre koymaktadır. Bu şifre sayesinde telefon sahibi dışında hiç kimse ekranı açamamaktadır. Ancak bu durum elinden telefonu düşmeyenler için sıkıcı bir hal almaktadır. İşte tam da bu noktada Smart Lock özelliği devreye girmektedir. Bu özellik ile güvenliğin çok önemli olmadığı durumlarda cihazlara daha kolay erişim sağlanabilmektedir.

Smart Lock, Android cihazlarda ekran kilidinin otomatik olarak açılmasını sağlayan, Lollipop ve Marshmallow sürümüne ait bir özelliktir. Telefonunuz yanınızda yokken ekran kilidiniz otomatik olarak kitlenmektedir. Telefonunuzu elinize aldığınızda ise yine otomatik olarak ekran kilidiniz açılmaktadır. Bu özelliği aktif edebilmeniz için şu adımları izlemeniz gerekmektedir;

• Android telefonunuzun “ayarlar” bölümüne giriş yapınız.

• Ayarlar bölümünden “güvenlik” hemen arkasından da “Smart Lock” bölümüne tıklayınız.

• Bu bölümden ekran kilidi ayarlarınızı kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Smart Lock özelliğini Android, şifreler ve Chromebook’lara giriş yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bu özelliği sosyal medya uygulamalarına veya birçok siteye giriş yaparken de kullanabilmeniz mümkündür. Google Chrome’a Smart Lock özelliğini kullanarak, hesaplarınızı ve şifrelerinizi kaydedebilirsiniz. Böylelikle hesaplarınıza veya üye olduğunuz sitelere giriş yaparken tekrardan şifrenizi yazmak zorunda kalmazsınız.

Kaydedilen Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

Sosyal medya platformları arasında kullanıcıların en sık ziyaret ettiği platform Instagram’dır. Uygulama kullanıcılarına gönderi paylaşımı, video paylaşımı, başka kullanıcılar ile sohbet etme gibi birçok özellik sunmaktadır. Her geçen gün kendini büyüten Instagram’dan bazı durumlarda kullanıcılar ayrılmak istemektedir. Instagram uygulamasından kalıcı olarak ayrılabileceğiniz gibi hesabınızı belirli bir süre dondurabilmeniz de mümkündür. Eğer hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir;

Instagram hesabınızı silmek için öncelikle bir bilgisayar üzerinden hesabınıza giriş yapınız.

Ardından “hesaplar” bölümüne tıklayınız. Bu bölümde “hesap silme” butonu bulunmaktadır. Bu butona tıkladıktan sonra uygulama size neden silmek istediğinizi soracaktır.

Bu alanı da doldurduktan sonra “devam” deyiniz ve son aşamada “hesabı kalıcı sil” butonuna tıklayınız.

Bütün bu adımları yaptıktan sonra kaydedilen Instagram hesabınızı kalıcı bir şekilde silmiş olursunuz. Kalıcı olarak silinen Instagram hesaplarında tekrar aynı hesaba giriş mümkün değildir.



