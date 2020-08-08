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Google SMS mesajlarını zenginleştiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Google SMS mesajlarını yöneten Android’in Mesajlar uygulamasına animasyonlu emojiler eklemek üzere harekete geçti. Mart ayından beri bu yeni özelliği test eden Google Mesajlar uygulamasını yakında güncelleyebilir.

Google SMS mesajlarını zenginleştiriyor

Kullanıcılar, kendilerine gönderilen SMS’lerin üzerine uzun basarak, animasyonlu emojilere ulaşabilecekler ve seçtikleri emojiyi otomatik olarak gönderebilecekler.

Bu mesajların arasında, beğenme, aşk, gülme, süpriz, üzüntü, öfke ve beğenmedim tepkileri yer alıyor. Bu animasyonlu mesajlara ulaşabilmek için ayrıca Mesajlar uygulamasının chat özelliğini de açmak gerekiyor. Telefonların ise RCS özelliğine sahip olması şartı var.

Yeni Mesajlar güncellemesi ile gelen cevaplara verilebilecek otomatik mesajlar da artık seçenek olarak çıkacak. Bu da yoğun anlarda, mesajlar cevap verme endişesini azaltmış olacak.

Mesajlar uygulaması aslında diğer sohbet uygulamalarında uzun zamandır standart olan özellikleri bünyesine yeni ekliyor. Bu da Google’ın Mesajları artık rakiplerinin karşısında güçlendirmeye odaklandığının işareti olabilir.

Bakarsınız, WhatsApp veya Telegram’ın ya da Facebook Messenger’ın yerine günün birinde Mesajlar popüler olmaya başlayabilir. Öte yandna internet bağlantısı olmasa da kullanıcıların gelişmiş bir sohbet uygulamasının özellikleriyle yazışabilmesi, önemli bir yetenek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda Mesajlar uygulaması bulunuyor mu ve onu kullanıyor musunuz? Uygulamanın zengin sohbet özellikleri kazanması, ona ilginizi yükseltir mi? Google’ın Mesajlar hamlesi, diğer anında mesaj uygulamaları ile rekabette bir fark yaratabilir mi?

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