Google SMS mesajlarını zenginleştiriyor

Kullanıcılar, kendilerine gönderilen SMS’lerin üzerine uzun basarak, animasyonlu emojilere ulaşabilecekler ve seçtikleri emojiyi otomatik olarak gönderebilecekler.

Bu mesajların arasında, beğenme, aşk, gülme, süpriz, üzüntü, öfke ve beğenmedim tepkileri yer alıyor. Bu animasyonlu mesajlara ulaşabilmek için ayrıca Mesajlar uygulamasının chat özelliğini de açmak gerekiyor. Telefonların ise RCS özelliğine sahip olması şartı var.

Yeni Mesajlar güncellemesi ile gelen cevaplara verilebilecek otomatik mesajlar da artık seçenek olarak çıkacak. Bu da yoğun anlarda, mesajlar cevap verme endişesini azaltmış olacak.

Mesajlar uygulaması aslında diğer sohbet uygulamalarında uzun zamandır standart olan özellikleri bünyesine yeni ekliyor. Bu da Google’ın Mesajları artık rakiplerinin karşısında güçlendirmeye odaklandığının işareti olabilir.

Bakarsınız, WhatsApp veya Telegram’ın ya da Facebook Messenger’ın yerine günün birinde Mesajlar popüler olmaya başlayabilir. Öte yandna internet bağlantısı olmasa da kullanıcıların gelişmiş bir sohbet uygulamasının özellikleriyle yazışabilmesi, önemli bir yetenek.