Google Stadia iPhone’a geldi

Bu, ücretsiz veya ücretli Stadia Pro aboneliğine sahip herhangi bir Stadia kullanıcısının, Apple cihazlarındaki Stadia oyunları kitaplığına erişebileceği anlamına geliyor.
Diğer rakip bulut hizmetleri gibi Google da, Apple’ın bulut oyun uygulamaları üzerindeki kısıtlamaları nedeniyle mobil Safari tarayıcısını kullanıyor. Bu da Stadia gibi platformların App Store’da mevcut haliyle var olamayacağı anlamına geliyor. Stadia’ya Safari’deki web sitesi aracılığıyla veya hizmeti aşamalı bir web uygulamasına dönüştürecek bir ana ekran simgesi oluşturarak erişebilirsiniz.
Bununla birlikte, Nvidia’nın GeForce Now veya Microsoft’un xCloud’unun planlanan mobil web sürümünün aksine, Stadia kısıtlama olmaksızın ücretsiz bir kullanıma sahip ve artık oynaması ücretsiz iki oyun olan Destiny 2 ve Super Bomberman R’yi sunuyor.
Stadia, yeni mobil web uygulaması sayesinde artık hem Android hem de iOS’ta çalışıyor. Bu erişilebilirlik, Stadia’nın ileriye dönük büyümesi için büyük bir şans olabilir.
Ancak Stadia şu anda lansmanda olduğundan çok daha farklı bir yerde. Maalesef ki bu hizmet rakipleri gibi büyüyemedi.
CD Projekt Red’in yeni açık dünya bilim kurgu oyunu Cyberpunk 2077’nin Stadia sürümünün yağ gibi akması oyuncuları bu servise yönlendirdi. Ancak oyundaki geliştiriciye bağlı bugların yaşanmasından dolayı Stadia’da Cyberpunk 2077’yi ön sipariş veren veya satın alan herkese ücretsiz Stadia kontrolcüsü ve Chromecast Ultra cihazı Google tarafından hediye edildi.
Bulut oyun servisine iOS desteği eklemek, Stadia’nın şu anda yaşadığı ivmeye katkıda bulunabilir. iPad Pro ve iPhone 11 Pro’da Cyberpunk 2077’yi test eden ABD'li kullanıcılar oyunun stabil bir şekilde çalıştığını dile getiriyor.
Son olarak Stadia’nın Türkiye pazarına ne zaman gireceğinin bilinmediğini belirtelim. Umarız en kısa sürede Türkiye’deki oyuncular da bulut oyun servisleri ile tanışır.