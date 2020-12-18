HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Google Stadia iPhone’a geldi

Google Stadia iPhone’a geldi

18.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Google Stadia iPhone’a geldi

Google Stadia, lansmandan bir yıl sonra nihayet iOS’e geldi. Şirketin iPhone ve iPad için ilk olarak geçen ay duyurulan mobil web beta sürümü piyasaya sürülüyor.

Bu, ücretsiz veya ücretli Stadia Pro aboneliğine sahip herhangi bir Stadia kullanıcısının, Apple cihazlarındaki Stadia oyunları kitaplığına erişebileceği anlamına geliyor.

GOOGLE STADİA İOS'A SAFARİ İLE GİRİŞ YAPTI

Diğer rakip bulut hizmetleri gibi Google da, Apple’ın bulut oyun uygulamaları üzerindeki kısıtlamaları nedeniyle mobil Safari tarayıcısını kullanıyor. Bu da Stadia gibi platformların App Store’da mevcut haliyle var olamayacağı anlamına geliyor. Stadia’ya Safari’deki web sitesi aracılığıyla veya hizmeti aşamalı bir web uygulamasına dönüştürecek bir ana ekran simgesi oluşturarak erişebilirsiniz.

Bununla birlikte, Nvidia’nın GeForce Now veya Microsoft’un xCloud’unun planlanan mobil web sürümünün aksine, Stadia kısıtlama olmaksızın ücretsiz bir kullanıma sahip ve artık oynaması ücretsiz iki oyun olan Destiny 2 ve Super Bomberman R’yi sunuyor.

Stadia, yeni mobil web uygulaması sayesinde artık hem Android hem de iOS’ta çalışıyor. Bu erişilebilirlik, Stadia’nın ileriye dönük büyümesi için büyük bir şans olabilir.

Ancak Stadia şu anda lansmanda olduğundan çok daha farklı bir yerde. Maalesef ki bu hizmet rakipleri gibi büyüyemedi.

CD Projekt Red’in yeni açık dünya bilim kurgu oyunu Cyberpunk 2077’nin Stadia sürümünün yağ gibi akması oyuncuları bu servise yönlendirdi. Ancak oyundaki geliştiriciye bağlı bugların yaşanmasından dolayı Stadia’da Cyberpunk 2077’yi ön sipariş veren veya satın alan herkese ücretsiz Stadia kontrolcüsü ve Chromecast Ultra cihazı Google tarafından hediye edildi.

Bulut oyun servisine iOS desteği eklemek, Stadia’nın şu anda yaşadığı ivmeye katkıda bulunabilir. iPad Pro ve iPhone 11 Pro’da Cyberpunk 2077’yi test eden ABD'li kullanıcılar oyunun stabil bir şekilde çalıştığını dile getiriyor.

Google Stadia YouTube desteği sayesinde popülerleşecekGoogle Stadia YouTube desteği sayesinde popülerleşecek

Son olarak Stadia’nın Türkiye pazarına ne zaman gireceğinin bilinmediğini belirtelim. Umarız en kısa sürede Türkiye’deki oyuncular da bulut oyun servisleri ile tanışır.

Ray Tracing 30 yıllık konsol olan SNES’e geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Birçok kişi şikayet etmişti! İtiraf ettilerBirçok kişi şikayet etmişti! İtiraf ettiler
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor

Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Epic Games Store ücretsiz oyunları neler? İşte Epic Games Store ücretsiz oyunları!

15 gün boyunca hangi yapımlar ücretsiz? İşte paylaşılan liste

CD Projekt RED itiraf etti: Cyberpunk 2077 için yeteri kadar zaman ayrılmadı

Birçok kişi şikayet etmişti! İtiraf ettiler

Uzmanlar ilkokul öğrencilerinin tercih ettiği dijital oyunları inceledi

'Ebeveynler çocuklarını takip etmeli'

Ubisoft ücretsiz oyun adımı attı: 179 TL'lik oyun ücretsiz oldu!

Resmen açıklandı: 179 TL'lik yapım artık ücretsiz!

15 günlük Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi sızdırıldı!

Ücretsiz yapımların listesi sızdırıldı!

Tıpkı Epic Games Store gibi: Ubisoft ücretsiz ödüller dağıtacak!

Her gün ücretsiz ödül dağıtacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.