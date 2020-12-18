Google Stadia iPhone’a geldi

Bu, ücretsiz veya ücretli Stadia Pro aboneliğine sahip herhangi bir Stadia kullanıcısının, Apple cihazlarındaki Stadia oyunları kitaplığına erişebileceği anlamına geliyor.

GOOGLE STADİA İOS'A SAFARİ İLE GİRİŞ YAPTI

Diğer rakip bulut hizmetleri gibi Google da, Apple’ın bulut oyun uygulamaları üzerindeki kısıtlamaları nedeniyle mobil Safari tarayıcısını kullanıyor. Bu da Stadia gibi platformların App Store’da mevcut haliyle var olamayacağı anlamına geliyor. Stadia’ya Safari’deki web sitesi aracılığıyla veya hizmeti aşamalı bir web uygulamasına dönüştürecek bir ana ekran simgesi oluşturarak erişebilirsiniz.

Bununla birlikte, Nvidia’nın GeForce Now veya Microsoft’un xCloud’unun planlanan mobil web sürümünün aksine, Stadia kısıtlama olmaksızın ücretsiz bir kullanıma sahip ve artık oynaması ücretsiz iki oyun olan Destiny 2 ve Super Bomberman R’yi sunuyor.

Stadia, yeni mobil web uygulaması sayesinde artık hem Android hem de iOS’ta çalışıyor. Bu erişilebilirlik, Stadia’nın ileriye dönük büyümesi için büyük bir şans olabilir.

Ancak Stadia şu anda lansmanda olduğundan çok daha farklı bir yerde. Maalesef ki bu hizmet rakipleri gibi büyüyemedi.