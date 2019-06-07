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Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

07.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Google, Mart ayında tanıtımını yaptığı yeni bilgisayar oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini duyurdu.

Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynamayı vadeden sistem, Netflix gibi internet üzerinden dizi ve film izleme platformları gibi çalışacak.

Bulut teknolojisiyle çalışacak olan sistem Kasım 2019'dan itibaren Kuzey merika ve Avrupa pazarlarında satışa çıkacak.

STADIA NASIL ÇALIŞACAK?

Teknoloji devi Google, Project Stream adıyla indirmeden oyun oynamayı sağlayan bir proje üzerinde çalışıyordu.

2018'de tarayıcısı Chrome üzerinden Project Stream'i test etmeye başlayan şirket, nihayetinde Stadia'yı geliştirdi.

Stadia'nın sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna". Yani oyuncular internet sağlayıcılarından, istedikleri cihazı kullanarak oyun keyfini deneyimleyebiliyor.

Yüksek performanslı oyun bilgisayarları ya da oyun konsolları gibi donanımlara para vermelerine de gerek kalmıyor. Çünkü oyunları çalıştıran aslında Google'ın yüksek performanslı sunucuları oluyor.

Stadia'nın oyun kumandası ilk bakışta klasik bir konsol kumandasını andırsa da, bir tuşla oyunu YouTube video platformunda paylaşmayı sağlıyor.

Kablosuz bağlantı ile çalışan kumanda, Google Asistan'a da erişim sağlıyor.

Bir kullanıcı, YouTube'dan yayınını izlediği bir oyunun içinde kendisini bulabiliyor. Saniyeler içinde pasif bir izleyici olmaktan çıkıp, oyuna giriyor. Kumandanın bir tuşuyla da oyunu yayınlayabiliyor.

Stadia, bulut (cloud) servis gücü ile, dev bir sunucu üzerinden çalışıyor.

Yani bilgisayara oyun indirme ya da mağazaya gidip oyun satın almaya gerek kalmıyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayında Stadia servisine erişmenin tek yolu 'Başlangıç paketi'ni satın almak. Bu paketin bedeli 129 dolar olarak belirlendi.

Paket kapsamında bir Stadia kumandası ve Chromecast Ultra TV adaptörü de var. Ayrıca Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik de yine paket dahilinde.

Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek.

Ancak tüm oyunlar aylık 9,99 dolarlık aboneliğe dahil değil. Yeni çıkan oyunlara erişim için ayrıca ödeme yapılması gerekecek.

2020'den itibaren Stadia kumandaları da ayrıca satışa çıkacak ve fiyatı 75 dolar olacak.

Stadia oyunlarını oynamak için aylık abonelik şart değil. Ancak aylık abone olanlar oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Abonelik almayanlar ise yüksek çözünürlükle (HD) oyunlara erişim sağlayacak.

STADIA'DA HANGİ OYUNLAR OLACAK?

Google, Stadia hizmete girdiğinde platformda en az 30 oyun olacağını söylüyor.

Oyun endüstrisinin en büyük yapımcı firmalarından Bethesda, EA, Rockstar Games, Sega, Square Enix, Warner Bros ve Ubisoft Google ile anlaşma sağlamış durumda ve oyunlarını Stadia'ya taşıyacaklar.

Ancak Diablo, World of Warcraft, Overwatch gibi popüler oyunların yapımcısı Activision Blizzard ve Fortnite'ın yapımcısı Epic Games henüz Stadia ile anlaşma sağlamış değil.

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