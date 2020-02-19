Google Stadia'nın kullanım alanı hiç olmadığı kadar genişledi! GeForce Now ile rekabet edebilecek mi?

Google Stadia duyurulmasıyla birlikte büyük çıkış yakaladı. Google'ın bulut tabanlı oyun sistemi GTA V, Red Dead Redemption 2, FIFA 20 gibi üst düzey oyunları açacak bilgisayarı olmayan kullanıcılar için deyim yerindeyse aranan kandı. Üst düzey oyun oynamak isteyen ama imkanı olmayan oyuncular, halihazırda Google Stadia'ya belirli bir ücret ödeyerek üst düzey oyunları Google'ın bulut sistemi üzerinden oynayabiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Google'ın karşısına dişli bir rakip daha çıktı. Nvidia'nın bulut tabanlı oyun sistemi GeForce Now, sadece 5 euroluk fiyatıyla ve Google Stadia'ya göre daha az gecikme sağlayan sistemiyle oyuncuların oldukça takdirini kazandı. GeForce Now'ın kullanıcıların takdirini kazanmasının bir sebebi de çok fazla cihaza destek veriyor olması. Google Stadia bu anlamda oldukça geri kalıyor ve sadece Pixel markalı akıllı telefonlara Google Stadia desteği sunuyordu. Bugün ise Google Stadia'nın bu sorunu yeni cihazlara verilen desteklerle birlikte giderildi.

GOOGLE STADİA SAMSUNG GALAXY S20'YE DE GELİYOR

Google Pixel cihazlarda kullanılabilen Google Stadia, artık Samsung, Asus ve Razer markalı akıllı telefonlara da destek verecek. Ancak Google Stadia, maalesef ki markaların tüm cihazlarına gelmeyecek, Samsung Galaxy S20 gibi üst düzey cihazlar Google Stadia desteğine sahip olacak. O cihazların tamamı ise şöyle: