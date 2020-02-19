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Google Stadia'nın kullanım alanı hiç olmadığı kadar genişledi! GeForce Now ile rekabet edebilecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.02.2020 14:38 | Son Güncelleme

Google Stadia Samsung, Asus ve Razer akıllı telefonlara geliyor. Çıktığı zamanlarda sadece Google Pixel akıllı telefonlarda kullanılabilen bulut tabanlı oyun sistemi Google Stadia, artık daha geniş bir kullanım alanı sunacak. Öyle ki Samsung'un 13, Asus'un ve Razer'ın birkaç telefonu daha Google Stadia desteğine kavuşacak. İşte Google Stadia desteği gelen akıllı telefonlar!

Google Stadia'nın kullanım alanı hiç olmadığı kadar genişledi! GeForce Now ile rekabet edebilecek mi?

Google Stadia duyurulmasıyla birlikte büyük çıkış yakaladı. Google'ın bulut tabanlı oyun sistemi GTA V, Red Dead Redemption 2, FIFA 20 gibi üst düzey oyunları açacak bilgisayarı olmayan kullanıcılar için deyim yerindeyse aranan kandı. Üst düzey oyun oynamak isteyen ama imkanı olmayan oyuncular, halihazırda Google Stadia'ya belirli bir ücret ödeyerek üst düzey oyunları Google'ın bulut sistemi üzerinden oynayabiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Google'ın karşısına dişli bir rakip daha çıktı. Nvidia'nın bulut tabanlı oyun sistemi GeForce Now, sadece 5 euroluk fiyatıyla ve Google Stadia'ya göre daha az gecikme sağlayan sistemiyle oyuncuların oldukça takdirini kazandı. GeForce Now'ın kullanıcıların takdirini kazanmasının bir sebebi de çok fazla cihaza destek veriyor olması. Google Stadia bu anlamda oldukça geri kalıyor ve sadece Pixel markalı akıllı telefonlara Google Stadia desteği sunuyordu. Bugün ise Google Stadia'nın bu sorunu yeni cihazlara verilen desteklerle birlikte giderildi.

GOOGLE STADİA SAMSUNG GALAXY S20'YE DE GELİYOR

Google Pixel cihazlarda kullanılabilen Google Stadia, artık Samsung, Asus ve Razer markalı akıllı telefonlara da destek verecek. Ancak Google Stadia, maalesef ki markaların tüm cihazlarına gelmeyecek, Samsung Galaxy S20 gibi üst düzey cihazlar Google Stadia desteğine sahip olacak. O cihazların tamamı ise şöyle:

GOOGLE STADİA DESTEĞİ ALAN AKILLI TELEFONLARIN LİSTESİ

  • Samsung Galaxy S8
  • Samsung Galaxy S8 Plus
  • Samsung Galaxy S8 Active
  • Samsung Galaxy Note 8
  • Samsung Galaxy Note 9
  • Samsung Galaxy S9
  • Samsung Galaxy S9 Plus
  • Samsung Galaxy S10
  • Samsung Galaxy S10 Plus
  • Samsung Galaxy Note 10
  • Samsung Galaxy S20
  • Samsung Galaxy S20 Plus
  • Samsung Galaxy Ultra
  • Asus ROG Phone
  • Asus ROG Phone 2
  • Razer Phone
  • Razer Phone 2

Google Stadia

GOOGLE STADİA İÇİN SADECE AKILLI TELEFON YETMİYOR

Şimdilik 42 tane oyun barındıran Google Stadia'yı çalıştırabilecek yeni akıllı telefon modellerinin çoğu gördüğünüz üzere Samsung telefonlardan oluşuyor. Asus'un ve Razer'ın ise listede ikişer adet oyuncu telefonu yer alıyor. Fakat Google Stadia'dan yararlanmak için sahip olmanız gereken tek şey yukarıdaki listede adı yazılan akıllı telefonlardan birine sahip olmak değil. Google Stadia dünyasından yararlanabilmek için Google Stadia kontrol cihazına, Google Chromecast Ultra'ya ve yüksek bağlantı hızı sunan bir ağ bağlantısına ihtiyacınız var. Eğer bu dördü elinizin altında var ise bulut sisteminde oyun oynamanın keyfini sürebilmeniz için başka herhangi bir engeliniz yok.


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Google google stadia oyun bulut tabanlı oyun NVIDIA NVIDIA GeForce Now GeForce Now Samsung Asus Razer

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