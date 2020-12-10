Google Stadia YouTube desteği sayesinde popülerleşecek

Hizmet verdiği ülke sayısını iki katına çıkaran, ancak hala Türkiye’de hizmet vermeyen Google Stadia YouTube canlı yayın özelliğini de devreye aldı.

Böylece Stadia üzerinde Cyberpunk 2077’yi satın alanlar, oyunu oynarken aynı zamanda YouTube üzerinde de yayın yapabilecekler.

Stadia hakkındaki en önemli eleştirilerden biri bu platformda oyun oynamak için oyunu Stadia üzerinden satın alma zorunluluğu…

Rakibi GeFerce NOW, Steam, UbiPlay ve Epic platformlarında kullanıcıların satın alıp sahip oldukları oyunları oynamaya izin veriyor. Elbette söz konusu oyunların GeForce NOW üzerinde oynanmaya izin vermesi de gerekiyor.

YouTube kuralları gereği, yayınlanacak canlı videonun çocuklara uygun olup olmadığı gibi sorulara da cevap verdikten sonra Stadia oyuncusu yayına başlayabiliyor.

Bu özellik sayesinde, oyun videoları yayınlamak isteyen yayıncıların YouTube üzerinde yoğunlaşması da bekleniyor. Çünkü oyun yayını yapabilmek için gerekli ultra-high end PC veya son nesil konsol yerine yayıncılar küçük bir abonelik ücretiyle Stadia üzerinde oyun çalıştırabilecekler.